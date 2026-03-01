Энергетический апокалипсис: как закрытие Ормузского пролива ударит по миру

В случае перекрытия Ормузского пролива мировые цены на газ могут стремительно вырасти, а энергетическая стабильность Европы и Азии окажется под серьёзной угрозой. Такое заявление сделал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя последние события на Ближнем Востоке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам Игоря Юшкова, если пролив будет закрыт, биржевые цены на газ вырастут примерно в полтора раза. «Через Ормузский пролив проходит весь сжиженный природный газ из Катара, это около 20% мирового экспорта СПГ. В случае перекрытия цены в Европе и Азии могут превысить $500–600 за тысячу кубометров», – отметил эксперт.
Подобное резкое подорожание может серьёзно отразиться на потребителях и промышленности, усилив инфляционные процессы и создавая давление на энергетические рынки.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке аналогичные прогнозы сделали и представители российского инвестиционного сообщества. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подчеркнул, что стоимость нефти может значительно повыситься в ближайшее время.
Накануне утром 28 февраля силы США и Израиля провели скоординированные удары по объектам на территории Ирана. В ответ Вооружённые силы Исламской Республики нанесли ракетные и беспилотные атаки по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке. Агентство Tasnim сообщило, что всего атакованы 14 баз США в разных странах региона.
Бригадный генерал Ибрагим Джабари заявил, что Корпус стражей исламской революции подтвердил закрытие Ормузского пролива после ударов США и Израиля. Пролив играет критическую роль в мировой энергетике: через него ежедневно транспортируется около 17 миллионов баррелей нефти, что составляет примерно 30% мирового потребления.
Эксперты отмечают, что любые попытки перекрыть Ормузский пролив сразу окажут давление на глобальные рынки энергоносителей, способствуя резкому росту цен и усилению геополитической нестабильности.
