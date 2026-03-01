18+
01.03.2026, 12:20

Энергетический апокалипсис: как закрытие Ормузского пролива ударит по миру

Новости Мира

В случае перекрытия Ормузского пролива мировые цены на газ могут стремительно вырасти, а энергетическая стабильность Европы и Азии окажется под серьёзной угрозой. Такое заявление сделал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя последние события на Ближнем Востоке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: news-pravda.com
Фото: news-pravda.com

Цены на газ могут взлететь на 50%

По словам Игоря Юшкова, если пролив будет закрыт, биржевые цены на газ вырастут примерно в полтора раза. «Через Ормузский пролив проходит весь сжиженный природный газ из Катара, это около 20% мирового экспорта СПГ. В случае перекрытия цены в Европе и Азии могут превысить $500–600 за тысячу кубометров», – отметил эксперт.

Подобное резкое подорожание может серьёзно отразиться на потребителях и промышленности, усилив инфляционные процессы и создавая давление на энергетические рынки.

Рост цен на нефть и новые геополитические риски

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке аналогичные прогнозы сделали и представители российского инвестиционного сообщества. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подчеркнул, что стоимость нефти может значительно повыситься в ближайшее время.

Накануне утром 28 февраля силы США и Израиля провели скоординированные удары по объектам на территории Ирана. В ответ Вооружённые силы Исламской Республики нанесли ракетные и беспилотные атаки по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке. Агентство Tasnim сообщило, что всего атакованы 14 баз США в разных странах региона.

Ормузский пролив как ключевой энергетический коридор

Бригадный генерал Ибрагим Джабари заявил, что Корпус стражей исламской революции подтвердил закрытие Ормузского пролива после ударов США и Израиля. Пролив играет критическую роль в мировой энергетике: через него ежедневно транспортируется около 17 миллионов баррелей нефти, что составляет примерно 30% мирового потребления.

Эксперты отмечают, что любые попытки перекрыть Ормузский пролив сразу окажут давление на глобальные рынки энергоносителей, способствуя резкому росту цен и усилению геополитической нестабильности.

