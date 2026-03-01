Новую функцию Windows советуют немедленно отключить

В новой версии операционной системы Microsoft пользователи обнаружили функцию, которая вызвала серьезные вопросы к конфиденциальности данных. Речь идет о встроенных возможностях искусственного интеллекта в Windows 11 , которые, как утверждают журналисты, способны собирать информацию о действиях пользователей без достаточной прозрачности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Об этом сообщило технологическое издание BGR, обратив внимание на новую настройку, связанную с работой ИИ-сервиса Copilot. По оценке авторов материала, функция активирована по умолчанию и может передавать больше данных, чем ожидают пользователи.

Что именно насторожило экспертов

Журналисты BGR выяснили, что обновленный сервис Copilot получил расширенный доступ к сведениям о том, как человек использует отдельные компоненты Windows. Речь идет не только о технической информации, но и о поведенческих данных, которые позволяют анализировать привычки пользователя при работе с системой.

По мнению экспертов, проблема заключается в том, что механизм сбора данных описан недостаточно четко. Пользователям не объясняется в полном объеме, какие именно сведения анализируются, где они хранятся и как долго могут использоваться для обучения или улучшения работы ИИ.

Анализ сайтов и браузерных данных

В качестве одного из примеров специалисты привели сценарий, при котором Copilot способен анализировать историю посещений сайтов, а также файлы cookie, сохраненные в браузере. Эти данные могут использоваться для персонализации ответов и повышения эффективности работы ИИ-помощника, однако сам факт такого сбора вызывает опасения у специалистов по цифровой безопасности.

Журналисты подчеркивают, что подобная практика фактически расширяет цифровой профиль пользователя, делая его более подробным и уязвимым в случае утечек или неправомерного использования информации.

Почему функцию советуют отключить немедленно

Отдельное внимание в публикации уделено тому, что сбор данных включен автоматически. Это означает, что значительная часть пользователей может даже не подозревать о передаче информации, продолжая работать с системой в обычном режиме.

Авторы материала рекомендуют отключить функцию как можно скорее, чтобы минимизировать риски, связанные с конфиденциальностью. По их мнению, в текущем виде механизм сбора данных выглядит слишком непрозрачным и не дает пользователю достаточного контроля.

Как отключить скрытую настройку

Чтобы деактивировать спорную функцию, пользователям необходимо открыть сайт Copilot через браузер, войти в учетную запись Microsoft и перейти в раздел настроек. Там следует найти пункт, связанный с передачей данных об использовании сервисов Microsoft, и отключить соответствующую опцию.

При этом журналисты предупреждают, что такой шаг может сказаться на качестве работы Copilot. После отключения сбора данных ИИ-помощник может выдавать менее точные или менее персонализированные ответы, поскольку будет получать меньше информации для анализа.

Баланс между удобством и приватностью

История с новой функцией Windows вновь поднимает вопрос о том, где проходит граница между удобством использования ИИ-инструментов и защитой личных данных. Эксперты отмечают, что развитие искусственного интеллекта неизбежно связано с обработкой больших массивов информации, однако пользователи должны четко понимать, на что именно они соглашаются.

Пока Microsoft официально не прокомментировала претензии, пользователям советуют самостоятельно оценить риски и решить, что для них важнее — максимальная функциональность Copilot или более высокий уровень цифровой приватности.