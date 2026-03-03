Таиланд отменил штрафы за просрочку виз и ввел выплаты иностранцам до $55 в сутки

Власти Таиланд объявили о введении временных послаблений для иностранных граждан, которые не смогли вовремя покинуть страну из-за масштабных отмен авиарейсов. Решение принято на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, повлекшей перебои в международном авиасообщении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: premiumphuket.com

Визовые штрафы отменены

Иммиграционные службы страны заявили, что иностранцы, оказавшиеся в вынужденной просрочке пребывания, не будут оштрафованы. Речь идет о случаях, когда туристы не смогли покинуть территорию королевства по причине закрытия воздушного пространства или отмены рейсов.

Гражданам других государств предоставлено право оформить временное продление срока пребывания. Для этого необходимо подать заявление в любом офисе иммиграционной службы. Продление возможно на срок до 30 дней.

Подчеркивается, что данные меры носят временный характер и будут действовать до стабилизации международной ситуации и восстановления полноценного авиасообщения.

Финансовая поддержка: до 2000 бат в сутки

Одновременно власти объявили о прямой финансовой помощи иностранным туристам. Предусмотрены выплаты в размере 2000 бат в день, что эквивалентно примерно 55 долларам США.

Максимальная сумма компенсации на одного человека составляет 20 000 бат — около 550 долларов. Таким образом, поддержка может покрыть до десяти дней вынужденного пребывания.

Фактически речь идет о частичной компенсации расходов на проживание и сопутствующие траты в период, когда турист не имеет возможности вылететь из страны.

Отели получили рекомендации снизить тарифы

Дополнительные меры касаются гостиничного сектора. Секретарь Министерства туризма и спорта Таиланда Наттария Тавеевонг поручила обеспечить льготные условия размещения для иностранцев, оказавшихся в затруднительном положении.

Отелям рекомендовано установить специальные тарифы для временно задержавшихся туристов. Ожидается, что такие меры позволят снизить финансовую нагрузку на иностранцев, которые были вынуждены продлить пребывание вне запланированного срока.

Сотни рейсов отменены

По информации Министерства туризма и спорта Таиланда, перебои в авиасообщении стали следствием обострения ситуации на Ближнем Востоке. В результате были отменены сотни международных рейсов, в том числе маршруты, проходящие через Дубай.

Часть авиакомпаний сократила полетную программу, а четыре аэропорта королевства столкнулись с временными ограничениями в работе. Это привело к массовым задержкам вылета иностранных граждан.

Меры будут действовать до стабилизации ситуации

Власти Таиланда подчеркивают, что все принятые решения направлены на минимизацию негативных последствий для туристов и поддержание имиджа страны как безопасного и гостеприимного направления.

Отмена штрафов, временное продление виз и финансовые компенсации будут действовать до тех пор, пока международная обстановка не позволит полностью восстановить регулярное авиасообщение.

Таким образом, Таиланд фактически взял на себя часть расходов иностранных гостей, оказавшихся в сложной ситуации не по собственной вине.