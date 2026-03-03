18+
03.03.2026, 07:48

ОРВИ по-мужски: почему сильный пол слабее перед вирусом

Новости Мира 0 432

Термин «мужской грипп» давно стал популярной шуткой в социальных сетях и повседневных разговорах. Однако за кажущейся иронией скрываются реальные физиологические и психологические причины, из-за которых мужчины зачастую переносят обычные ОРВИ тяжелее женщин. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия, сообщает Lada.kz. 

Фото: kp.ru
Фото: kp.ru

Гормоны и иммунитет: скрытая поддержка женщин

Одним из главных факторов, объясняющих разницу в переносимости вирусов, являются половые гормоны. Женские гормоны, особенно эстрогены, усиливают иммунный ответ организма. Они стимулируют выработку антител и помогают быстрее справляться с вирусными инфекциями. У мужчин такой «гормональной защиты» нет, а тестостерон, напротив, способен подавлять активность иммунных клеток. Это приводит к тому, что вирусная нагрузка переносится тяжелее, а симптомы держатся дольше.

Генетика против простуды: роль Х-хромосомы

Генетические особенности также играют важную роль. Многие гены, отвечающие за иммунный ответ, расположены на Х-хромосоме. Женщины имеют две Х-хромосомы, что обеспечивает дополнительный «резерв» для борьбы с инфекциями. У мужчин же Х-хромосома одна, и организм лишен такого запаса. «Это не делает женщин полностью неуязвимыми, но в среднем помогает им легче переносить вирусные заболевания», — объясняет Каландия.

Воспалительная реакция: когда болезнь ощущается острее

Не менее значимым является и сам воспалительный ответ организма. У мужчин он часто выражен сильнее: повышается температура, усиливается ломота в теле и появляется выраженная слабость. С медицинской точки зрения это не «преувеличение» состояния, а объективная реакция иммунной системы, которая субъективно ощущается как более тяжелое течение болезни.

Поведенческие привычки и позднее лечение

Многое зависит и от привычек. Мужчины чаще игнорируют первые симптомы простуды, продолжают работать и «переносят болезнь на ногах». Такой подход приводит к ухудшению состояния и затяжному течению инфекции. Кроме того, мужчины реже обращаются к врачу на ранних этапах болезни, что снижает эффективность лечения и увеличивает риск осложнений.

Психологический фактор: внимание к симптомам

Психология также играет свою роль. Женщины, как правило, лучше адаптированы к состоянию недомогания и способны продолжать повседневные дела даже при плохом самочувствии. Мужчины же чаще сосредотачиваются на симптомах, что усиливает субъективное ощущение тяжести болезни и делает простуду «более болезненной» на психологическом уровне.

Итоги: «мужской грипп» — реальность, а не миф

По словам Каландии, «мужской грипп» — это не просто шутка и не повод для насмешек. Это комплекс гормональных, генетических и поведенческих факторов, который делает течение ОРВИ у мужчин более тяжелым. При появлении симптомов важно соблюдать постельный режим, пить достаточное количество жидкости и своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы ускорить выздоровление и избежать осложнений.

