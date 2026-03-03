Иран пригрозил сжечь любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив и блокировать экспорт нефти

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сделал резкое заявление, которое вновь обострило ситуацию на мировых нефтяных рынках. Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари предупредил, что любое судно, попытавшееся пройти через стратегически важный Ормузский пролив, будет уничтожено огнем. По словам Джабари, Иран готов применить любые меры, чтобы «не позволить ни одной капле нефти покинуть регион», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Nicolas Economou/Reuters

Ближний Восток в состоянии высокой напряженности

Недавние действия КСИР в Персидском заливе уже обострили геополитическую ситуацию. Накануне иранские военные сообщили о поражении трех танкеров, принадлежащих Соединенным Штатам и Великобритании, что стало тревожным сигналом для международной морской торговли. Эксперты отмечают, что подобные инциденты значительно повышают риски блокировки Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов экспорта нефти из региона.

Мировые рынки реагируют резким скачком цен на нефть

Угрозы Ирана уже отразились на нефтяных рынках. Стоимость Brent за один день выросла на 7–13 %, достигнув максимума за последние 14 месяцев. Это вызвано ожиданием дефицита поставок и опасением дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики отмечают, что подобные всплески нестабильности способны серьезно повлиять на глобальные финансовые рынки и инвесторов, ищущих «тихие гавани» для своих средств.

Российский рубль под двойным давлением

На фоне роста нефтяных цен российский рубль демонстрирует смешанную динамику. С одной стороны, укрепление стоимости нефти должно поддерживать национальную валюту, однако одновременно глобальная тенденция к risk-off и укрепление доллара оказывают давление в противоположном направлении. Экономисты предупреждают, что дальнейшие колебания рубля будут зависеть от того, как долго сохраняется напряжение на Ближнем Востоке и какие меры будут предпринимать крупные экспортеры нефти.

Эксперты прогнозируют нестабильность сырьевых рынков

По мнению аналитиков, резкие колебания цен на нефть в ближайшие недели могут стать нормой, если напряженность вокруг Ормузского пролива сохранится или усилится. Международные компании и инвесторы внимательно следят за действиями КСИР и готовятся к возможной перебалансировке поставок. Кроме того, последствия могут выйти за рамки энергетического сектора, затронув глобальную экономику и финансовые рынки.