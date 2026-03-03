Названы два первых признака депрессии

Психическое здоровье часто проявляется через физические симптомы, которые люди склонны игнорировать или списывать на усталость. Однако уже на ранних стадиях депрессия способна проявлять себя через конкретные изменения в организме, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Лента.ру».

Психиатр клиники ментального здоровья «Аксона» Евгений Дикарев рассказал, на что стоит обратить внимание в первую очередь, чтобы не пропустить тревожные сигналы.

Бессонница и постоянная сонливость — тревожные звоночки

Одним из первых признаков депрессии, по словам специалиста, является нарушение режима сна. Это может проявляться как бессонница, когда мозг не способен полноценно отключаться и переключаться в режим отдыха, так и чрезмерная сонливость — когда человек спит по 12–14 часов и при этом ощущает постоянную усталость.

Дикарев объясняет, что в случае атипичной депрессии постоянный сон может стать не физиологической необходимостью, а механизмом избегания непереносимой реальности. «Человек не отдыхает, а скрывается от тревожных мыслей и чувства собственной несостоятельности», — уточняет врач.

Потеря или набор веса без причины

Вторым важным сигналом являются изменения аппетита и веса. Стресс, тревога и эмоциональная тоска напрямую влияют на пищевое поведение. Иногда депрессия проявляется через стремительную потерю веса без диет или физической нагрузки, в других случаях — через набор лишних килограммов.

«Эти изменения тела часто являются первыми «звоночками» тревожного расстройства, депрессии, эмоционального выгорания или скрытой психологической травмы», — отмечает Дикарев.

Почему важно реагировать вовремя

Раннее выявление симптомов депрессии позволяет начать работу с психологом или психиатром до того, как состояние перерастет в полноценное тревожно-депрессивное расстройство. Специалист подчеркивает, что даже небольшие сигналы организма — постоянная усталость, внезапные изменения веса, расстройства сна — должны восприниматься всерьез.

По словам Дикарева, игнорирование первых признаков часто приводит к хронической усталости, потере мотивации и ухудшению качества жизни. Внимание к себе и своевременная профессиональная помощь способны предотвратить развитие тяжелых форм депрессии и вернуть ощущение контроля над своей жизнью.