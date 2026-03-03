18+
03.03.2026, 15:10

Криштиану Роналду сбежал из Саудовской Аравии

Новости Мира 0 754

Криштиану Роналду, полузащитник саудовского клуба «Аль-Наср» и капитан сборной Португалии, экстренно покинул Саудовскую Аравию вместе с семьей на личном самолете. Решение о внезапном вылете связано с нарастающей напряжённостью в регионе и опасностью для жизни спортсмена и его близких. По информации The Sun, Роналду находился в Эр-Рияде вместе с невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© REUTERS
© REUTERS

На прошлой неделе столица страны подверглась атакам с применением дронов, что стало новым проявлением обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Удары продолжаются, создавая реальную угрозу безопасности жителей города, включая известных личностей, которые вынуждены принимать экстренные меры.

Футбольная форма и личные достижения

Несмотря на 41 год, Роналду демонстрирует впечатляющую результативность на поле. В текущем сезоне он забил 20 голов в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах, что делает его одним из самых результативных игроков клуба. Эти показатели подтверждают, что возраст не стал для португальца преградой в спортивной карьере, а его влияние на команду остаётся ключевым.

Конфликты внутри клуба

Однако спортивные успехи Роналду сопровождаются внутренними проблемами. В феврале футболист бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Основной причиной стала критика в адрес Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), который управляет командой. По данным СМИ, Роналду был возмущён тем, что его клуб получает меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими проектами фонда, включая «Аль-Хилаль». После нескольких недель конфликта он вернулся в состав, но напряжённая атмосфера вокруг команды не исчезла.

Слияние личного и политического

Вылет Роналду из Саудовской Аравии демонстрирует, как на жизнь известных спортсменов могут влиять не только спортивные, но и геополитические обстоятельства. Личная безопасность, необходимость защиты семьи и нестабильность в регионе становятся факторами, способными перевесить даже огромные контракты и престижные спортивные достижения. Этот случай подчёркивает, что мировые звёзды футбола, несмотря на славу и богатство, остаются уязвимыми перед событиями международного масштаба.

