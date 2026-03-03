Криштиану Роналду, полузащитник саудовского клуба «Аль-Наср» и капитан сборной Португалии, экстренно покинул Саудовскую Аравию вместе с семьей на личном самолете. Решение о внезапном вылете связано с нарастающей напряжённостью в регионе и опасностью для жизни спортсмена и его близких. По информации The Sun, Роналду находился в Эр-Рияде вместе с невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
На прошлой неделе столица страны подверглась атакам с применением дронов, что стало новым проявлением обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Удары продолжаются, создавая реальную угрозу безопасности жителей города, включая известных личностей, которые вынуждены принимать экстренные меры.
Несмотря на 41 год, Роналду демонстрирует впечатляющую результативность на поле. В текущем сезоне он забил 20 голов в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах, что делает его одним из самых результативных игроков клуба. Эти показатели подтверждают, что возраст не стал для португальца преградой в спортивной карьере, а его влияние на команду остаётся ключевым.
Однако спортивные успехи Роналду сопровождаются внутренними проблемами. В феврале футболист бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Основной причиной стала критика в адрес Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), который управляет командой. По данным СМИ, Роналду был возмущён тем, что его клуб получает меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими проектами фонда, включая «Аль-Хилаль». После нескольких недель конфликта он вернулся в состав, но напряжённая атмосфера вокруг команды не исчезла.
Вылет Роналду из Саудовской Аравии демонстрирует, как на жизнь известных спортсменов могут влиять не только спортивные, но и геополитические обстоятельства. Личная безопасность, необходимость защиты семьи и нестабильность в регионе становятся факторами, способными перевесить даже огромные контракты и престижные спортивные достижения. Этот случай подчёркивает, что мировые звёзды футбола, несмотря на славу и богатство, остаются уязвимыми перед событиями международного масштаба.
