Российский паспорт могут отозвать за любой тяжкий умысел

В России может существенно измениться подход к институту приобретенного гражданства. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости расширить перечень оснований для его лишения. Речь идет о случаях совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: news.myseldon.com

С таким предложением глава ведомства выступил на расширенном заседании коллегии Следственного комитета. По его словам, действующий механизм требует пересмотра и ужесточения, поскольку нынешний список оснований для лишения гражданства не охватывает весь спектр серьезных преступлений.

Бастрыкин подчеркнул, что инициатива касается именно приобретенного гражданства, а не гражданства по рождению. Он предложил включить в перечень оснований любые умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, тем самым значительно расширив действующие нормы.

Расширение перечня: что именно предлагается изменить

В настоящее время законодательство предусматривает возможность лишения приобретенного гражданства по ограниченному перечню преступлений, преимущественно связанных с терроризмом, экстремизмом и угрозой национальной безопасности.

Предложение главы СК предполагает принципиально иной подход. Если инициатива будет реализована, основанием для утраты гражданства может стать любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление вне зависимости от его характера — будь то преступления против личности, собственности или общественной безопасности.

Таким образом, обсуждается переход от точечного перечня конкретных статей к более широкой формулировке, охватывающей весь массив тяжких составов Уголовного кодекса.

Дополнительные барьеры для иностранцев

Заявление Бастрыкина прозвучало на фоне уже одобренных инициатив в сфере миграционного законодательства. В конце января правительственная комиссия поддержала законопроект, предусматривающий запрет на получение российского гражданства для иностранцев, имеющих неснятую или непогашенную судимость.

Ограничения коснутся не только оформления гражданства, но и получения разрешения на временное проживание, а также вида на жительство. Тем самым государство усиливает фильтр на этапе допуска к легализации статуса в стране.

Кроме того, одобрена еще одна законодательная инициатива, согласно которой иностранные граждане при подаче документов в миграционные подразделения МВД будут обязаны предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости. Ранее такая обязанность носила более ограниченный характер, теперь же предполагается ее обязательность в рамках расширенного контроля.

Ужесточение курса: сигнал системе и обществу

Предложенные меры вписываются в более широкий тренд на усиление контроля в сфере миграционной политики и гражданства. Фактически речь идет о формировании более жесткой модели ответственности для лиц, получивших российский паспорт в порядке натурализации.

Инициатива Следственного комитета может стать предметом широкой дискуссии, поскольку затрагивает фундаментальные вопросы соотношения гражданства и уголовной ответственности. В случае дальнейшего законодательного продвижения поправки способны существенно изменить правоприменительную практику.

Пока речь идет о предложении, озвученном на ведомственном уровне. Однако учитывая уже одобренные миграционные инициативы, вероятность активного обсуждения и законодательного оформления новых норм в ближайшее время остается высокой.