18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.09
577.34
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
03.03.2026, 19:23

«Безобидное» вещество в мозге может повышать риск болезни Альцгеймера

Новости Мира 0 525

Долгое время пептид P3 считался простым побочным продуктом работы мозга, не несущим никакой угрозы. Он формируется при расщеплении белка бета-амилоида с помощью ферментов α- и γ-секретазы и, по прежним представлениям, постепенно растворялся в мозге без последствий. Однако новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Санта-Крузе выявило, что эта молекула может вести себя значительно более опасно, чем считалось ранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Неожиданная токсичность и склонность к скоплениям

Эксперименты показали, что P3 способен образовывать амилоидные сгустки и фибриллы — структуры, которые традиционно связывают с нейродегенерацией при болезни Альцгеймера. Ученые отметили, что пептид делает это даже быстрее, чем некоторые формы бета-амилоида (Aβ), долгие годы считавшегося главным виновником заболевания. Более того, P3 потенциально токсичен для нейронов, что означает его прямое участие в повреждении клеток мозга.

Влияние на бета-амилоид и нейродегенерацию

Открытие также показывает, что P3 может взаимодействовать с бета-амилоидом, усиливая его накопление и токсичность. Это ставит под сомнение привычное разделение на «опасные» и «безвредные» продукты распада белков в мозге и указывает на возможную комплексную роль P3 в развитии нейродегенеративных процессов.

Перспективы для терапии и исследований

Авторы работы подчеркивают, что результаты требуют дальнейшей проверки, однако уже сейчас они способны изменить стратегию разработки лекарств от болезни Альцгеймера. Если вклад P3 в патологию подтвердится, это откроет новые терапевтические мишени и расширит спектр подходов к лечению заболевания, ранее сосредоточенного исключительно на бета-амилоиде.

Вызов традиционным представлениям

Долгие десятилетия медицинская наука фокусировалась на Aβ: более 400 клинических испытаний препаратов, направленных против него, показали ограниченный эффект и часто сопровождались серьезными побочными явлениями. Теперь открытие роли P3 ставит под вопрос эффективность старых моделей и подталкивает исследователей к более комплексному подходу в изучении механизмов болезни Альцгеймера.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь