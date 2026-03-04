«Безобидное» вещество в мозге может повышать риск болезни Альцгеймера

Долгое время пептид P3 считался простым побочным продуктом работы мозга, не несущим никакой угрозы. Он формируется при расщеплении белка бета-амилоида с помощью ферментов α- и γ-секретазы и, по прежним представлениям, постепенно растворялся в мозге без последствий. Однако новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Санта-Крузе выявило, что эта молекула может вести себя значительно более опасно, чем считалось ранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: depositphotos.com

Неожиданная токсичность и склонность к скоплениям

Эксперименты показали, что P3 способен образовывать амилоидные сгустки и фибриллы — структуры, которые традиционно связывают с нейродегенерацией при болезни Альцгеймера. Ученые отметили, что пептид делает это даже быстрее, чем некоторые формы бета-амилоида (Aβ), долгие годы считавшегося главным виновником заболевания. Более того, P3 потенциально токсичен для нейронов, что означает его прямое участие в повреждении клеток мозга.

Влияние на бета-амилоид и нейродегенерацию

Открытие также показывает, что P3 может взаимодействовать с бета-амилоидом, усиливая его накопление и токсичность. Это ставит под сомнение привычное разделение на «опасные» и «безвредные» продукты распада белков в мозге и указывает на возможную комплексную роль P3 в развитии нейродегенеративных процессов.

Перспективы для терапии и исследований

Авторы работы подчеркивают, что результаты требуют дальнейшей проверки, однако уже сейчас они способны изменить стратегию разработки лекарств от болезни Альцгеймера. Если вклад P3 в патологию подтвердится, это откроет новые терапевтические мишени и расширит спектр подходов к лечению заболевания, ранее сосредоточенного исключительно на бета-амилоиде.

Вызов традиционным представлениям

Долгие десятилетия медицинская наука фокусировалась на Aβ: более 400 клинических испытаний препаратов, направленных против него, показали ограниченный эффект и часто сопровождались серьезными побочными явлениями. Теперь открытие роли P3 ставит под вопрос эффективность старых моделей и подталкивает исследователей к более комплексному подходу в изучении механизмов болезни Альцгеймера.