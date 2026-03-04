18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.83
581.5
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.03.2026, 06:31

Сын убитого аятоллы Хаменеи может стать преемником отца — СМИ

Новости Мира 0 408

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля в Тегеране начался сложный и крайне чувствительный процесс определения его преемника. По данным американской газеты The New York Times, главным претендентом на высший государственно-религиозный пост стал его сын — Моджтаба Хаменеи, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press
Фото: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

Закрытое совещание духовной элиты

Как сообщает издание со ссылкой на информированных иранских чиновников, во вторник в стране состоялась встреча высших религиозных деятелей, которым поручено определить следующего верховного лидера. Именно на этом совещании, по утверждению источников, кандидатура Моджтабы Хаменеи стала наиболее вероятной и получила наибольшую поддержку среди членов религиозного истеблишмента.

Процедура выбора верховного лидера в Иране носит закрытый характер и осуществляется Советом экспертов — органом, состоящим из исламских богословов. Формально именно он принимает окончательное решение. Однако в условиях острого внешнеполитического кризиса процесс, по всей видимости, приобрел ускоренный и политически напряженный характер.

Возможное назначение — и риски для преемника

Источники издания утверждают, что обсуждалась возможность официального объявления Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером уже в ближайшие дни. Тем не менее окончательное решение могло быть отложено из-за опасений за его безопасность.

Собеседники газеты отмечают, что поспешное публичное объявление могло бы сделать потенциального преемника приоритетной мишенью для США и Израиля на фоне продолжающегося конфликта. Таким образом, вопрос преемственности оказался тесно связан с военной обстановкой и рисками дальнейшей эскалации.

Удары по Ирану и ответные атаки

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на иранской территории. Атаки затронули в том числе Тегеран. По сообщениям СМИ, разрушены инфраструктурные объекты, имеются жертвы среди мирного населения.

В ответ Иран нанес удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Регион оказался на грани масштабного военного противостояния, которое может выйти за рамки двустороннего конфликта.

Именно в ходе этих событий, как сообщалось ранее, погиб Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Реакция Москвы

Гибель иранского лидера вызвала резонанс на международной арене. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением норм человеческой морали и международного права. Российский МИД также осудил удары США и Израиля по иранской территории и призвал к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий.

Москва подчеркнула недопустимость дальнейшего расширения конфликта и выразила обеспокоенность риском масштабной дестабилизации всего региона.

Династический сценарий или вынужденный выбор?

Кандидатура Моджтабы Хаменеи уже вызывает активные обсуждения как внутри страны, так и за ее пределами. Формально в исламской республике отсутствует механизм наследственной передачи власти, однако влияние семьи действующего лидера традиционно играет значительную роль в политической системе.

Если его назначение состоится, это может стать одним из самых значимых политических решений в истории современной Исламской Республики, а также сигналом о стремлении к сохранению курса, заложенного Али Хаменеи.

В условиях продолжающегося военного давления и международной изоляции новый лидер — если им станет Моджтаба Хаменеи — окажется перед необходимостью одновременно удержать внутреннюю стабильность, обеспечить безопасность страны и выстроить стратегию дальнейших отношений с внешним миром.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь