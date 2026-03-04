Сын убитого аятоллы Хаменеи может стать преемником отца — СМИ

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля в Тегеране начался сложный и крайне чувствительный процесс определения его преемника. По данным американской газеты The New York Times, главным претендентом на высший государственно-религиозный пост стал его сын — Моджтаба Хаменеи, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Закрытое совещание духовной элиты

Как сообщает издание со ссылкой на информированных иранских чиновников, во вторник в стране состоялась встреча высших религиозных деятелей, которым поручено определить следующего верховного лидера. Именно на этом совещании, по утверждению источников, кандидатура Моджтабы Хаменеи стала наиболее вероятной и получила наибольшую поддержку среди членов религиозного истеблишмента.

Процедура выбора верховного лидера в Иране носит закрытый характер и осуществляется Советом экспертов — органом, состоящим из исламских богословов. Формально именно он принимает окончательное решение. Однако в условиях острого внешнеполитического кризиса процесс, по всей видимости, приобрел ускоренный и политически напряженный характер.

Возможное назначение — и риски для преемника

Источники издания утверждают, что обсуждалась возможность официального объявления Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером уже в ближайшие дни. Тем не менее окончательное решение могло быть отложено из-за опасений за его безопасность.

Собеседники газеты отмечают, что поспешное публичное объявление могло бы сделать потенциального преемника приоритетной мишенью для США и Израиля на фоне продолжающегося конфликта. Таким образом, вопрос преемственности оказался тесно связан с военной обстановкой и рисками дальнейшей эскалации.

Удары по Ирану и ответные атаки

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на иранской территории. Атаки затронули в том числе Тегеран. По сообщениям СМИ, разрушены инфраструктурные объекты, имеются жертвы среди мирного населения.

В ответ Иран нанес удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Регион оказался на грани масштабного военного противостояния, которое может выйти за рамки двустороннего конфликта.

Именно в ходе этих событий, как сообщалось ранее, погиб Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Реакция Москвы

Гибель иранского лидера вызвала резонанс на международной арене. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением норм человеческой морали и международного права. Российский МИД также осудил удары США и Израиля по иранской территории и призвал к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий.

Москва подчеркнула недопустимость дальнейшего расширения конфликта и выразила обеспокоенность риском масштабной дестабилизации всего региона.

Династический сценарий или вынужденный выбор?

Кандидатура Моджтабы Хаменеи уже вызывает активные обсуждения как внутри страны, так и за ее пределами. Формально в исламской республике отсутствует механизм наследственной передачи власти, однако влияние семьи действующего лидера традиционно играет значительную роль в политической системе.

Если его назначение состоится, это может стать одним из самых значимых политических решений в истории современной Исламской Республики, а также сигналом о стремлении к сохранению курса, заложенного Али Хаменеи.

В условиях продолжающегося военного давления и международной изоляции новый лидер — если им станет Моджтаба Хаменеи — окажется перед необходимостью одновременно удержать внутреннюю стабильность, обеспечить безопасность страны и выстроить стратегию дальнейших отношений с внешним миром.