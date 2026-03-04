Тренд, который шокирует: подростки ломают собственные лица молотком ради популярности

В социальных сетях и мессенджерах появилась тревожная тенденция: подростки начинают стучать себе по лицу молотком, чтобы добиться заостренных скул и идеальной внешности. О феномене сообщает GQ, отмечая, что молодежь вдохновляется необычным и крайне опасным онлайн-трендом под названием bonesmashing, что в переводе означает «дробление костей», сообщает Lada.kz.
Популярность метода связана с так называемой шкалой PSL, придуманной молодыми пользователями интернета для оценки внешности. Аббревиатура расшифровывается как Perfection, Symmetry, Looks — «идеальность», «симметрия», «внешний вид». Шкала стала своего рода ориентиром для подростков и зумеров, стремящихся соответствовать недостижимым стандартам красоты, которые формируются в социальных сетях.
Идею PSL поддержал 20-летний стример Брайден Питерс, известный как активный представитель движения looksmaxxing — стремления максимально улучшать внешность ради успеха в жизни. В своих видео он призывает аудиторию не ограничиваться спортом и уходом за собой: по его словам, для достижения идеальной внешности нужны стероиды, косметология, пластические операции и даже манипуляции с костями с помощью бытовых предметов.
Питерс ссылается на теорию немецкого хирурга Юлиуса Вольфа, которая утверждает, что кости адаптируются к нагрузкам и могут менять форму. Для убедительности стример приводит примеры боксеров, которые «закаляют» кулаки ударами о стену. Однако специалисты предупреждают, что данная теория применима лишь в строго контролируемых медицинских условиях и никак не оправдывает удары молотком по лицу.
Подростки, доверившись популярному блогеру, массово снимают на видео собственные попытки изменить черты лица молотком и выкладывают ролики в TikTok, Instagram и Telegram под хештегом #bonesmashing. Несмотря на кажущуюся безобидность «домашнего эксперимента», последствия могут быть крайне серьезными.
Медики обратились к научной общественности, опубликовав предупреждения в специализированных журналах Journal of Stomatology и Oral and Maxillofacial Surgery. По словам доктора Рикардо Грилло, подобные манипуляции могут привести к асимметрии лица, повреждению сосудов, неврологическим проблемам и хронической боли. Специалисты настоятельно рекомендуют родителям и педагогам отслеживать увлечения подростков в интернете и объяснять им реальные последствия опасных трендов.
Тенденция bonesmashing — яркий пример того, как стремление соответствовать нереалистичным стандартам красоты и желание получить популярность в сети может перерасти в самоповреждение. Эксперты отмечают, что социальные сети создают иллюзию «массовой нормы», и подростки часто слепо повторяют действия популярных блогеров, забывая о реальных рисках для здоровья.
Комментарии0 комментарий(ев)