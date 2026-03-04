Тренд, который шокирует: подростки ломают собственные лица молотком ради популярности

В социальных сетях и мессенджерах появилась тревожная тенденция: подростки начинают стучать себе по лицу молотком, чтобы добиться заостренных скул и идеальной внешности. О феномене сообщает GQ , отмечая, что молодежь вдохновляется необычным и крайне опасным онлайн-трендом под названием bonesmashing , что в переводе означает «дробление костей», сообщает Lada.kz.

Фото: Michael Houtz; Getty Images

От PSL до травм: как зумеры оценили свою внешность

Популярность метода связана с так называемой шкалой PSL, придуманной молодыми пользователями интернета для оценки внешности. Аббревиатура расшифровывается как Perfection, Symmetry, Looks — «идеальность», «симметрия», «внешний вид». Шкала стала своего рода ориентиром для подростков и зумеров, стремящихся соответствовать недостижимым стандартам красоты, которые формируются в социальных сетях.

Блогеры и «максимизация внешности»: что стоит за трендом

Идею PSL поддержал 20-летний стример Брайден Питерс, известный как активный представитель движения looksmaxxing — стремления максимально улучшать внешность ради успеха в жизни. В своих видео он призывает аудиторию не ограничиваться спортом и уходом за собой: по его словам, для достижения идеальной внешности нужны стероиды, косметология, пластические операции и даже манипуляции с костями с помощью бытовых предметов.

Питерс ссылается на теорию немецкого хирурга Юлиуса Вольфа, которая утверждает, что кости адаптируются к нагрузкам и могут менять форму. Для убедительности стример приводит примеры боксеров, которые «закаляют» кулаки ударами о стену. Однако специалисты предупреждают, что данная теория применима лишь в строго контролируемых медицинских условиях и никак не оправдывает удары молотком по лицу.

Соцсети как арена самоповреждений

Подростки, доверившись популярному блогеру, массово снимают на видео собственные попытки изменить черты лица молотком и выкладывают ролики в TikTok, Instagram и Telegram под хештегом #bonesmashing. Несмотря на кажущуюся безобидность «домашнего эксперимента», последствия могут быть крайне серьезными.

Врачи бьют тревогу

Медики обратились к научной общественности, опубликовав предупреждения в специализированных журналах Journal of Stomatology и Oral and Maxillofacial Surgery. По словам доктора Рикардо Грилло, подобные манипуляции могут привести к асимметрии лица, повреждению сосудов, неврологическим проблемам и хронической боли. Специалисты настоятельно рекомендуют родителям и педагогам отслеживать увлечения подростков в интернете и объяснять им реальные последствия опасных трендов.

Когда лайки становятся опаснее здоровья

Тенденция bonesmashing — яркий пример того, как стремление соответствовать нереалистичным стандартам красоты и желание получить популярность в сети может перерасти в самоповреждение. Эксперты отмечают, что социальные сети создают иллюзию «массовой нормы», и подростки часто слепо повторяют действия популярных блогеров, забывая о реальных рисках для здоровья.