Иран официально закрыл Ормузский пролив

Иран официально запретил движение всех судов через стратегически важный Ормузский пролив. Об этом заявил заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде. Согласно информации агентства Fars , запрет распространяется на все типы судов, включая нефтяные танкеры, коммерческие и рыболовные корабли, сообщает Lada.kz.

© REUTERS / Hamad I Mohammed

Полная блокировка: КСИР перекрывает судоходство

После введения запрета движение судов через Ормузский пролив стало невозможным. Эта зона является одним из ключевых морских маршрутов для поставок нефти из Персидского залива в мировые порты, и любое ограничение в движении способно вызвать резкое подорожание топлива и напряжённость на международных рынках.

США готовы вмешаться: танкеры под защитой флота

На фоне напряжённости 3 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные корабли при необходимости будут сопровождать танкеры в Ормузском проливе. Это заявление стало прямым сигналом о готовности США вмешаться в ситуацию для обеспечения безопасности морских перевозок.

Угроза эскалации: «сожжём любое судно»

В тот же день советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что любой корабль, попытавшийся пройти через пролив, будет уничтожен. Кроме того, Иран не исключает возможность ударов по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и блокировки экспорта нефти из региона, что создаёт серьёзную угрозу глобальной энергетической безопасности.

Геополитические последствия и мировые рынки

Закрытие Ормузского пролива означает не только локальное ограничение судоходства, но и потенциальный кризис для мировой экономики. Этот пролив обеспечивает проход примерно трети всей нефти, экспортируемой с Ближнего Востока, и его блокировка может привести к резкому росту цен на энергоносители, увеличению напряжённости между странами региона и международным вмешательствам.