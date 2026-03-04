18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.03.2026, 09:41

Как распознать человека, для которого конфликт — стиль жизни

Новости Мира 0 531

В мире психологии выделяют особую категорию людей, для которых ссоры и споры становятся повседневной нормой. Они способны разжечь скандал даже из-за пустяка, превращая обычное недопонимание в затяжной эмоциональный конфликт, сообщает Lada.kz со ссылкой на doctorpiter.

Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai

Специалисты отмечают: у таких людей присутствует не просто привычка спорить, а целая психологическая модель поведения, которая делает их эмоционально опасными для окружающих.

Высококонфликтная личность — новая классификация психиатров

Психотерапевт Билл Эди ввел понятие «высококонфликтная личность» (ВКЛ) для описания пациентов, у которых конфликты становятся практически хроническими. Такие люди не просто вступают в ссоры — они сознательно или бессознательно провоцируют напряжение и эскалацию, удерживая окружающих в постоянном состоянии тревоги и стресса. По словам специалистов, ВКЛ отличаются от других людей рядом характерных психологических особенностей, которые позволяют их быстро идентифицировать.

Уязвимость, скрытая за агрессией

На первый взгляд высококонфликтный человек кажется напористым и бесстрашным, но за этим часто скрывается глубокая неуверенность в себе. Для таких людей признание собственных ошибок сродни катастрофе. Признав вину, они ощущают себя уязвимыми и «ничтожными», поэтому предпочитают упорствовать и настаивать на своем. Попросить прощения или согласиться с противоположной точкой зрения — редкость для ВКЛ. Это внутреннее напряжение и страх быть непонятым превращаются в постоянное эмоциональное противостояние с окружающими.

Проекция своих недостатков на окружающих

Высококонфликтные личности практически не признают собственные слабости. Вместо этого они стремятся увидеть свои недостатки в других и активно их критиковать. Этот психологический механизм позволяет им «защищаться», повышая самооценку через унижение окружающих. По сути, ВКЛ проецируют свои внутренние тревоги и обиды на весь мир, создавая вокруг себя атмосферу конфликтов, даже если реальные причины споров отсутствуют.

Мир в черно-белых красках

Еще одна характерная черта ВКЛ — полярное восприятие действительности. Для них нет оттенков и компромиссов: человек либо полностью заслуживает восхищения, либо вызывает глубокую неприязнь. Любое изменение поведения или мнения другого человека воспринимается как личное предательство, что часто ведет к резкой смене эмоционального состояния и новым скандалам. Такая крайность делает отношения с высококонфликтным человеком непредсказуемыми и эмоционально истощающими.

Эмоции без тормозов

Контроль над своими чувствами — слабое место ВКЛ. Они могут сорваться на крик, запаниковать или проявить агрессию даже в ситуации, не подразумевающей конфликта. При этом умение манипулировать эмоциями других людей делает их особенно сложными в общении. Высококонфликтный человек буквально подпитывает собственное ощущение значимости через эмоциональное давление на окружающих, превращая каждый диалог в поле для потенциальной битвы.

Опасность и стратегии взаимодействия

Эксперты предупреждают: общение с высококонфликтными людьми требует осторожности и психологической устойчивости. Осознание их типичных моделей поведения — первый шаг к защите собственной психики. Понимание того, что скандалы для них не случайность, а закономерность, помогает избежать эмоционального выгорания и сохранять здоровые границы в отношениях.

