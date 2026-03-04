18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.83
581.5
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.03.2026, 11:20

США начали военную операцию в Эквадоре

Новости Мира 0 547

Американские и эквадорские военные начали масштабную совместную операцию против наркокартелей на территории Эквадора. О начале операций сообщил Южное командование Вооружённых сил США в социальной сети X, подчеркнув, что совместные действия представляют собой «яркий пример приверженности партнёрских стран в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с наркотеррором», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© AP Photo / Dolores Ochoa
© AP Photo / Dolores Ochoa

Операции стартовали 3 марта и нацелены на группы, включённые в список террористических организаций. В официальном сообщении командования отмечается, что подобные мероприятия демонстрируют не только согласованность действий двух стран, но и решимость противодействовать растущей угрозе наркотерроризма, который, по мнению военных экспертов, всё чаще принимает форму организованной преступности с признаками терроризма.

Наркотерроризм как глобальная угроза

США давно рассматривают Латинскую Америку как стратегическую зону для борьбы с наркокартелями, особенно в свете роста поставок наркотиков в Европу и Северную Америку. Эквадор, который географически является ключевым транзитным маршрутом для кокаина, испытывает значительное давление со стороны организованных преступных группировок. Совместная операция призвана не только разрушить логистические сети картелей, но и продемонстрировать партнёрскую солидарность на международной арене.

Последствия для Европы: кокаин из Эквадора

На фоне этих событий в Нидерландах произошёл один из крупнейших в истории страны конфискаций кокаина. В ходе проверки двух грузовых контейнеров, доставленных в Европу из Эквадора, правоохранительные органы обнаружили 4,8 тонны кокаина, спрятанного в контейнерах с электрическими магнитами. Прокуратура королевства отметила, что это открытие стало серьёзным ударом по каналам контрабанды и иллюстрирует масштаб угрозы международной наркотрафики.

Эта операция также подчёркивает взаимосвязь региональных действий и глобальной борьбы с наркопреступностью. Эквадор, являясь источником наркотиков, а Европа — конечным рынком, оказались связаны одной сетью угроз, которую пытаются разрушить совместные усилия правоохранительных органов.

Военные шаги и дипломатические сигналы

Для Соединённых Штатов совместные операции с Эквадором не только вопрос безопасности, но и важный дипломатический сигнал. США демонстрируют, что готовы активно сотрудничать с региональными партнёрами, укреплять международные альянсы и внедрять передовые методы борьбы с организованной преступностью. С другой стороны, Эквадор получает возможность усилить собственные силы и повысить эффективность действий против внутреннего наркопреступного подполья, одновременно укрепляя международный имидж страны как надёжного партнёра в борьбе с наркотерроризмом.

Военные эксперты отмечают, что подобные операции становятся всё более сложными, поскольку картели используют новые технологии, меняют маршруты поставок и интегрируются в местные сообщества, создавая эффект «невидимой сети» угрозы. В этом контексте совместные усилия США и Эквадора являются одной из немногих стратегий, способных реально сдерживать рост глобальной наркопреступности.

1
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь