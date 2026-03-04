В Иране назвали число уничтоженных танкеров в Ормузском проливе

В Иране заявили о масштабном поражении иностранных нефтяных судов в стратегически важном Ормузском проливе. По словам заместителя командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Акбарзаде, более десяти танкеров, проигнорировавших предупреждения Тегерана о закрытии пролива, были уничтожены. Информация поступила от иранского агентства Fars , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газет.Ru.

Акбарзаде подчеркнул, что КСИР неоднократно информировал международные суда о невозможности безопасного прохождения через пролив, однако ряд компаний проигнорировал предупреждения.

«Более десяти нефтяных танкеров, не принявших эти предупреждения, были поражены различными снарядами и сгорели заживо», — заявил иранский командующий, акцентируя на решимости Военно-морских сил страны защищать территориальные воды.

Статистика прохода судов вызывает тревогу

Согласно данным международной платформы S&P Global Commodities at Sea, уже в первые дни марта заметно сократилось число танкеров, пересекающих Ормузский пролив. Так, 1 марта через пролив прошли пять танкеров, а 2 марта — лишь два. CNN сообщает, что два судна смогли пересечь воды пролива 2 марта, что указывает на резкое снижение транзита нефти через стратегически важный маршрут.

Предупреждение КСИР последовало 2 марта, когда иранский корпус официально пригрозил поражением любого танкера, который попытается пройти пролив без разрешения. Эта ситуация создает беспрецедентное напряжение на международном рынке нефти, поскольку Ормузский пролив обеспечивает транспортировку значительной части мировых энергоресурсов.

Эскалация конфликта с США и Израилем

Эти события на фоне прямого военного столкновения Ирана с США и Израилем приобретают особую значимость. 28 февраля силы США совместно с Израилем начали операцию против Ирана, на что президент Дональд Трамп заявил, что страна исчерпала терпение из-за нежелания Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Иран в ответ наносит ракетные и беспилотные удары по американским авиабазам и Израилю. Среди атакованных объектов оказалась резиденция верховного лидера страны Али Хаменеи, который, по данным источников, не выжил. Эти события делают регион Ближнего Востока крайне нестабильным и подчеркивают риск прямого масштабного столкновения великих держав.

Последствия для мирового нефтяного рынка

Блокада и атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе могут иметь глобальные последствия. Пролив является ключевым маршрутом транспортировки нефти из стран Персидского залива в Европу, Азию и Америку. Сокращение числа проходящих судов уже отражается на ценах на нефть, создавая дополнительное давление на международные рынки и усиливая экономическую неопределенность.

Ситуация остается крайне напряженной, а мировое сообщество внимательно следит за развитием событий, понимая, что любые новые удары или провокации могут спровоцировать расширение конфликта за пределы региона.