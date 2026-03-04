WhatsApp готов удивить пользователей новой функцией

В популярном мессенджере WhatsApp готовится серьезное обновление, которое может изменить привычный способ работы с чатами. Разработчики анонсировали новую премиальную функцию, позволяющую закреплять до двадцати бесед одновременно, что значительно превышает текущий лимит в три чата, сообщает Lada.kz.

Текущие ограничения и их неудобства

На данный момент пользователи WhatsApp могут закреплять только три чата в верхней части списка. Это создает определенные неудобства для тех, кто активно общается с большим числом контактов или участвует в нескольких рабочих группах одновременно. При попытке закрепить больше трех бесед приложение предупреждает о достижении максимального количества закрепленных чатов.

Премиум-план — больше чатов, больше возможностей

Согласно информации от Wabetainfo, новая функция будет доступна в рамках предстоящего премиального плана WhatsApp. Подписавшись на него, пользователи смогут закреплять до двадцати чатов, что обеспечит быстрый доступ к наиболее важным перепискам и позволит структурировать общение более гибко и удобно.

Альтернатива для обычных пользователей

Важно отметить, что для тех, кого устраивает текущий лимит в три закрепленных чата, использование приложения останется прежним. Подписка на премиум-план будет полностью опциональной, и базовый функционал WhatsApp продолжит работать без каких-либо изменений.

Итог: WhatsApp адаптируется к растущим потребностям

Нововведение подчеркивает стремление WhatsApp адаптировать сервис к современным требованиям пользователей, которые управляют множеством переписок одновременно. Расширение функционала закрепления чатов может сделать приложение более удобным для делового общения и активных пользователей, которые ценят скорость и организацию в мессенджере.