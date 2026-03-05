Ирак погрузился во мрак: электричество исчезло мгновенно по всей стране

В Ираке произошел беспрецедентный тотальный блэкаут: электричество внезапно отключилось во всех регионах страны. Информацию об этом опубликовал телеканал Al Arabiya, сообщает Lada.kz.
По сообщению медиа, на всей территории Ирака произошел полный отказ электроснабжения, оставив миллионы жителей без света, отопления и связи. Причины столь масштабного отключения пока официально не названы, однако эксперты предполагают, что инцидент может быть связан с обострением военной ситуации в регионе.
4 марта агентство Reuters сообщило о новых ударах беспилотников по территории Ирака. Целями атак стали военная база США и отель в Эрбиле — административном и туристическом центре северного Ирака. Эти события происходят на фоне недавних действий Вашингтона и Тель-Авива против Ирана.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Исламской Республики. Дональд Трамп, действующий президент США, объяснил удары «иссякшим терпением» в ответ на отказ Тегерана прекратить ядерные разработки. Местные и международные СМИ сообщают, что воздушные удары затронули несколько ключевых иранских городов, включая столицу, а также личные резиденции высшего руководства страны. Среди пострадавших — резиденция верховного лидера Али Хаменеи, который погиб в результате атаки.
В ответ на военные удары Иран усилил ракетные и беспилотные атаки по стратегическим объектам на Ближнем Востоке. Среди целей — американские авиабазы и инфраструктура Израиля, а также объекты на территории Ирака. Эксперты отмечают, что происходящие события создают серьезную угрозу для стабильности региона и могут вызвать цепную реакцию новых конфликтов.
Международное сообщество внимательно следит за развитием ситуации. Уже сейчас правозащитные организации и местные власти пытаются оценить последствия внезапного отключения электричества и возможный ущерб для гражданской инфраструктуры. Помимо технических проблем, резкий блэкаут может спровоцировать социальную напряженность, учитывая существующие экономические трудности в стране.
