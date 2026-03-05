Ирак погрузился во мрак: электричество исчезло мгновенно по всей стране

В Ираке произошел беспрецедентный тотальный блэкаут: электричество внезапно отключилось во всех регионах страны. Информацию об этом опубликовал телеканал Al Arabiya , сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

По сообщению медиа, на всей территории Ирака произошел полный отказ электроснабжения, оставив миллионы жителей без света, отопления и связи. Причины столь масштабного отключения пока официально не названы, однако эксперты предполагают, что инцидент может быть связан с обострением военной ситуации в регионе.

Электрический кризис на фоне геополитической напряженности

4 марта агентство Reuters сообщило о новых ударах беспилотников по территории Ирака. Целями атак стали военная база США и отель в Эрбиле — административном и туристическом центре северного Ирака. Эти события происходят на фоне недавних действий Вашингтона и Тель-Авива против Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Исламской Республики. Дональд Трамп, действующий президент США, объяснил удары «иссякшим терпением» в ответ на отказ Тегерана прекратить ядерные разработки. Местные и международные СМИ сообщают, что воздушные удары затронули несколько ключевых иранских городов, включая столицу, а также личные резиденции высшего руководства страны. Среди пострадавших — резиденция верховного лидера Али Хаменеи, который погиб в результате атаки.

Ответные действия Тегерана и угроза региональной дестабилизации

В ответ на военные удары Иран усилил ракетные и беспилотные атаки по стратегическим объектам на Ближнем Востоке. Среди целей — американские авиабазы и инфраструктура Израиля, а также объекты на территории Ирака. Эксперты отмечают, что происходящие события создают серьезную угрозу для стабильности региона и могут вызвать цепную реакцию новых конфликтов.

Международное сообщество внимательно следит за развитием ситуации. Уже сейчас правозащитные организации и местные власти пытаются оценить последствия внезапного отключения электричества и возможный ущерб для гражданской инфраструктуры. Помимо технических проблем, резкий блэкаут может спровоцировать социальную напряженность, учитывая существующие экономические трудности в стране.