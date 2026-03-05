Кто примет иранцев, если конфликт выйдет из-под контроля: названы основные направления

Основные потоки беженцев, по оценкам экспертов, будут направлены в Турцию, Ирак и Азербайджан. Такие прогнозы озвучил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов в интервью «Ленте.ру», сообщает Lada.kz.
По словам Лукьянова, Турция окажется наиболее приспособленной к принятию новых потоков мигрантов, несмотря на внутренние экономические трудности. Анкара уже имеет опыт приема более 4,5 миллиона беженцев из регионов Ближнего Востока и обладает административными и инфраструктурными ресурсами для дальнейшего увеличения миграционного потока. Эксперт подчеркнул, что именно экономическая и социальная готовность страны делает ее наиболее вероятным направлением для иранских беженцев.
Ирак также рассматривается как приоритетное направление миграции из Ирана. На территории страны проживает многочисленная шиитская община, которая исторически поддерживает тесные культурные и религиозные связи с Ираном. Эти связи могут способствовать не только принятию мигрантов, но и организации их дальнейшего транзита в страны Европейского союза. Лукьянов отмечает, что наличие готовой общины снижает социальное напряжение и облегчает адаптацию беженцев в новом государстве.
Азербайджан также попадает в список стран, где ожидается приток иранских мигрантов. Длинная сухопутная граница с Ираном и значительная азербайджанская диаспора создают условия для более легкого пересечения границы и интеграции прибывших. Однако эксперт предупреждает о возможных рисках для Баку, связанных с ограниченными ресурсами и необходимостью контроля миграционных потоков.
Лукьянов обращает внимание, что не все страны, граничащие с Ираном, смогут принять мигрантов. Афганистан сталкивается с экономическими ограничениями и неспособностью обеспечить базовые условия для большого числа беженцев. Туркмения может отреагировать болезненно на поток мигрантов, несмотря на протяженность границы и малое население. Пакистан, обладая крупным военным контингентом, способен эффективно перекрыть границу и контролировать проникновение мигрантов на свою территорию.
По мнению Лукьянова, напряженность между Ираном, Израилем и США усиливает риск масштабного миграционного кризиса. Потоки беженцев могут оказать значительное влияние на соседние государства и вызвать необходимость международного реагирования. Миграционные маршруты Ирана не ограничиваются одной страной, а формируют сложную сеть транзита, которая в случае эскалации конфликта может затронуть весь регион Ближнего Востока.
