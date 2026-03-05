Кто примет иранцев, если конфликт выйдет из-под контроля: названы основные направления

Основные потоки беженцев, по оценкам экспертов, будут направлены в Турцию, Ирак и Азербайджан. Такие прогнозы озвучил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов в интервью «Ленте.ру» , сообщает Lada.kz.

Фото: russianturkiye.com

Турция: крупнейший сосед, готовый к приему беженцев

По словам Лукьянова, Турция окажется наиболее приспособленной к принятию новых потоков мигрантов, несмотря на внутренние экономические трудности. Анкара уже имеет опыт приема более 4,5 миллиона беженцев из регионов Ближнего Востока и обладает административными и инфраструктурными ресурсами для дальнейшего увеличения миграционного потока. Эксперт подчеркнул, что именно экономическая и социальная готовность страны делает ее наиболее вероятным направлением для иранских беженцев.

Ирак: религиозные и культурные связи как фактор приема

Ирак также рассматривается как приоритетное направление миграции из Ирана. На территории страны проживает многочисленная шиитская община, которая исторически поддерживает тесные культурные и религиозные связи с Ираном. Эти связи могут способствовать не только принятию мигрантов, но и организации их дальнейшего транзита в страны Европейского союза. Лукьянов отмечает, что наличие готовой общины снижает социальное напряжение и облегчает адаптацию беженцев в новом государстве.

Азербайджан: география и община как привлекательные факторы

Азербайджан также попадает в список стран, где ожидается приток иранских мигрантов. Длинная сухопутная граница с Ираном и значительная азербайджанская диаспора создают условия для более легкого пересечения границы и интеграции прибывших. Однако эксперт предупреждает о возможных рисках для Баку, связанных с ограниченными ресурсами и необходимостью контроля миграционных потоков.

Соседи с ограниченными возможностями: Афганистан, Туркмения и Пакистан

Лукьянов обращает внимание, что не все страны, граничащие с Ираном, смогут принять мигрантов. Афганистан сталкивается с экономическими ограничениями и неспособностью обеспечить базовые условия для большого числа беженцев. Туркмения может отреагировать болезненно на поток мигрантов, несмотря на протяженность границы и малое население. Пакистан, обладая крупным военным контингентом, способен эффективно перекрыть границу и контролировать проникновение мигрантов на свою территорию.

Вероятность кризиса и глобальные последствия

По мнению Лукьянова, напряженность между Ираном, Израилем и США усиливает риск масштабного миграционного кризиса. Потоки беженцев могут оказать значительное влияние на соседние государства и вызвать необходимость международного реагирования. Миграционные маршруты Ирана не ограничиваются одной страной, а формируют сложную сеть транзита, которая в случае эскалации конфликта может затронуть весь регион Ближнего Востока.