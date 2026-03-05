Кофе спасет ваши зубы: новое открытие японских исследователей

Японские ученые обнаружили, что привычный многим напиток — кофе — может обладать неожиданной пользой для здоровья полости рта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

В ходе последних исследований специалисты выявили, что хлорогеновая кислота, природное соединение, содержащееся в кофейных зернах, способна подавлять воспаление десен и уменьшать количество бактерий, которые играют ключевую роль в развитии пародонтита. Итоги работы опубликованы в авторитетном журнале Dentistry Journal.

Пародонтит: тихий разрушитель зубов

Пародонтит — это хроническое воспаление десен, которое постепенно разрушает ткани, удерживающие зубы, и в тяжелых случаях приводит к их потере. Основным фактором развития заболевания является зубной налет — биопленка из бактерий, которая со временем изменяет свой состав, накапливая патогенные микроорганизмы. Эти бактерии сложно полностью удалить с помощью обычной гигиены полости рта, а плотную биопленку даже профессиональная чистка устраняет лишь частично.

Лабораторные эксперименты с хлорогеновой кислотой

Чтобы проверить потенциал кофеина как защитного средства для десен, ученые провели серию лабораторных экспериментов. На образцах десневой ткани и удаленных зубах пациентов с пародонтитом исследователи изучали влияние хлорогеновой кислоты на воспалительные маркеры и рост бактерий.

Результаты оказались впечатляющими: соединение снижало экспрессию провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-1β и интерлейкин-8, одновременно замедляя размножение бактерий, которые обычно провоцируют пародонтит, включая Streptococcus mutans, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis и Fusobacterium nucleatum.

Перспективы применения в стоматологии

Авторы исследования отмечают, что хлорогеновая кислота проявляет выраженные противовоспалительные и антибактериальные свойства, что делает ее перспективным вспомогательным средством для профилактики и лечения пародонтита. По мнению специалистов, этот эффект может открыть новую страницу в борьбе с заболеваниями десен, делая кофе не только бодрящим, но и полезным для зубов.

Важное уточнение

Тем не менее, стоит подчеркнуть, что исследование проводилось в лабораторных условиях, а клиническая эффективность хлорогеновой кислоты в живых организмах пока не подтверждена. Для того чтобы оценить реальную пользу кофе для здоровья десен, необходимы дополнительные клинические испытания на пациентах.