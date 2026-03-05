18+
05.03.2026, 09:04

Ребенок, утонувший в бассейне, вернулся к жизни через пять часов

Новости Мира 0 558

В феврале 2026 года в городе Гилберт, штат Аризона (США), произошел трагический инцидент с ребенком, который едва не закончился смертельным исходом, сообщает Lada.kz со ссылкой на People.

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Первое заключение врачей: смерть

Менее чем через час после госпитализации врачи констатировали смерть ребенка. Сообщения о трагедии быстро распространились среди местных жителей и вызвали шок в обществе. Родители и соседи были уверены, что столкнулись с безвозвратной потерей, и волнение, смешанное с горем, охватило всю общину.

Пять часов спустя: невозможное стало возможным

Однако через пять часов после первого заключения о смерти в полицейское управление Гилберта поступила неожиданная новость: ребенок подает признаки жизни. Медики обнаружили, что его жизненные показатели стабилизируются, и с каждым часом ситуация становилась все более обнадеживающей. По словам специалистов, мальчик находится вне опасности и имеет все шансы на полное восстановление.

Медицинская точка зрения: холод как спасение

Доктор Фрэнк Ловеккио, специалист скорой помощи, комментируя инцидент для AZFamily, подчеркнул, что медицинским работникам следует проявлять крайнюю осторожность, когда они констатируют смерть у детей.

«Нужно быть абсолютно уверенным — проверить температуру тела, убедиться в отсутствии сердцебиения, движений и артериального давления», — отметил он.

По мнению Ловеккио, резкое охлаждение организма после извлечения из бассейна могло замедлить жизненные функции до почти незаметного уровня. В результате пульс ребенка был едва уловим, что первоначально ввело медицинский персонал в заблуждение.

Экспертное мнение: чудо или редкая медицинская аномалия

Специалист подчеркнул, что такие случаи крайне редки.

«Этот конкретный случай — абсолютное чудо. В это трудно поверить, и я никогда не сталкивался с чем-то подобным в своей практике», — добавил он.

Местные жители и интернет-сообщество активно обсуждают происшествие, называя его «чудом современности» и «историей, которая возвращает веру в невозможное». Событие также поднимает вопросы о необходимости строгих протоколов при констатации смерти, особенно у детей, и о влиянии экстремального холода на человеческий организм.

