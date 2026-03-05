18+
05.03.2026, 10:03

Вооружённые силы Азербайджана переброшены на границу с Ираном - СМИ

Новости Мира

Независимое издание Qazetchi сообщило, ссылаясь на источники, что вооружённые силы Азербайджана приведены в боевую готовность и переброшены к границе с Ираном. Этот шаг происходит на фоне продолжающегося четвертый день конфликта США и Израиля против Ирана, в который вовлекаются страны всего региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на ОС Мedia.

Фото: oc-media
Фото: oc-media

Военные структуры Азербайджана на полной готовности

Согласно информации Qazetchi, к повышенной готовности приведены ключевые структуры безопасности: Министерство обороны, Государственная пограничная служба, а также Министерство внутренних дел и службы по чрезвычайным ситуациям. Официального подтверждения от Министерства обороны пока нет — ведомство не комментирует сообщения СМИ, оставляя информацию неподтвержденной.

Отменены отпуска и усилена защита

В военных источниках уточняется, что личный состав Азербайджана был полностью мобилизован: солдаты, прапорщики и офицеры обязаны находиться в расположении своих частей, а те, кто уже находился в отпуске, были срочно отозваны обратно. Вдоль границы развернуты современные системы противодействия беспилотным и низколетящим летательным аппаратам, что указывает на подготовку к потенциальной угрозе с воздуха.

Международный контекст

События разворачиваются на фоне напряжённой ситуации в регионе: конфликт, в котором участвуют США и Израиль против Ирана, делает любое перемещение войск у границ соседних стран крайне чувствительным. Эксперты подчеркивают, что такие действия Азербайджана могут быть попыткой обезопасить свою территорию и одновременно продемонстрировать готовность реагировать на возможные внешние угрозы.

Наблюдатели фиксируют осторожное ожидание

Несмотря на серьёзность мер, официальных заявлений о возможной военной операции Азербайджан не делал. Международные наблюдатели отмечают, что повышенная боеготовность может быть элементом стратегии сдерживания и сигналом соседним государствам о необходимости учитывать позицию Баку в региональных вопросах.

