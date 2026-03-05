18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.36
572.84
6.29
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
05.03.2026, 11:04

Почему просят присесть при сообщении плохих новостей

Новости Мира 0 424

Многие наверняка слышали привычную фразу: «Присядь», когда готовят к сообщению неприятных новостей. Слова произносятся заботливо, с ноткой тревоги и сочувствия, и за этим привычным жестом скрывается глубокое понимание человеческой психики и организма. Как выяснили эксперты, просьба присесть — не просто проявление вежливости, а важная физиологическая и психологическая мера предосторожности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Почему стоять опасно

Получение плохой новости — это стрессовый удар, который организм воспринимает почти так же, как физическую угрозу. В момент шока в кровь выбрасывается большое количество адреналина, учащается сердцебиение, мышцы приходят в состояние напряжения, к ним приливает кровь. После этого возникает резкое падение давления: сосуды расширяются, и кровь отливает от мозга. Резкий дисбаланс вызывает классический эмоциональный обморок, при котором первым делом «подкашиваются» ноги.

Таким образом, просьба присесть — это, по сути, медицинская рекомендация. Она снижает риск потери сознания и позволяет человеку безопасно «переварить» стрессовую ситуацию.

Сидячее положение как психологический буфер

С психологической точки зрения, положение сидя обеспечивает так называемый эффект «заземления». Стоя, человек готов к мгновенной реакции — убежать или защитить себя. Сильный стресс парализует эти естественные реакции, и тело теряет привычную точку опоры.

Когда человек садится, острота первоначальной реакции снижается, появляется возможность спокойно воспринять информацию и обработать эмоциональный шок. Позиция сидя даёт мозгу время и пространство для адаптации, уменьшая чувство тревоги и растерянности.

Наука подтверждает опыт предков

Практика, проверенная веками, находит подтверждение в современной медицине и психологии. Вазовагальные обмороки, возникающие при эмоциональном перенапряжении, давно описаны в учебниках по неврологии и кардиологии. Исследования показывают, что около 30% людей в условиях сильного стресса испытывают предобморочные состояния. Простейшая просьба присесть снижает этот показатель в несколько раз, превращая «мягкую вежливость» в эффективную профилактическую меру.

Таким образом, привычка заботливо подсказывать «Присядь» — это не дань традиции, а проверенный способ защитить человека на уровне физиологии и психики. В следующий раз, когда услышите эти слова, вы сможете понять их истинный смысл — это больше, чем просто слова поддержки.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь