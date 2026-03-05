18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.03.2026, 13:19

Тайна кремлевского мавзолея: имевшие доступ к телу Ленина люди умерли при загадочных обстоятельствах

Новости Мира

Как минимум три высококлассных специалиста погибли после работы с телом Ленина, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В январе 1924 года Советский Союз впервые ощутил глубокую национальную скорбь — умер Владимир Ильич Ленин, лидер мирового пролетариата и символ новой эпохи. Его кончина стала не только политическим шоком, но и началом грандиозного проекта: строительства мавзолея в Кремле и организации бальзамирования тела вождя. Однако за этой почетной и научно значимой работой скрывалась загадка, которая до сих пор вызывает вопросы у историков: почему многие специалисты, имевшие доступ к телу Ленина, умирали при странных обстоятельствах?

В архивных документах сохранились имена по меньшей мере трех высококлассных специалистов, чья судьба сложилась трагически после работы с телом Ленина. Возможно, таких людей было больше, но окончательно раскрыть эту тайну невозможно.

Леонид Красин: инженер, дипломат и маг мирового пролетариата

Леонид Борисович Красин — фигура выдающаяся и многогранная. Инженер по образованию, он успел поработать дипломатом, наркомом внешней торговли и доверенным советником самого Ленина, который называл его «магом и волшебником мирового пролетариата». В числе своих необычных убеждений Красин свято верил в возможность воскрешения умерших через научные достижения. Именно поэтому он стал одним из главных сторонников бальзамирования тела Ленина.

Красин следил за процессом работы профессоров Розанова и Вейсброда и поначалу предстояла блестящая карьера. Но судьба распорядилась иначе. Через два года после смерти Ленина он направился в Лондон как полпред министерства внешней торговли — и на следующий день умер. Официальной причиной называли инфаркт на фоне хронической анемии. Историков по сей день поражает, зачем столь серьезно больной Красин отправился в столь ответственное заграничное задание. Ещё больше удивляет, что его тело поспешно кремировали в Лондоне, не отправив на родину, как это было принято.

Владимир Воробьев: анатом в поисках реабилитации

Профессор анатомии из Харькова Владимир Петрович Воробьев стал ключевым специалистом в сохранении тканей после смерти Ленина. Его уникальные разработки привлекли к проекту знаменитого биохимика Збарского. До этого Воробьев имел «темную» страницу в биографии: в 1918 году работал при немецкой администрации и выдал официальное заключение, что захоронение мирных жителей под Харьковом было делом рук большевиков. Советская власть сочла его неблагонадежным, и участие в бальзамировании Ленина стало шансом восстановить репутацию.

Воробьев успешно справился с задачей, заслужив похвалу даже от Дмитрия Ульянова, брата вождя. Его ждал светлый путь в науке, однако в 1937 году во время операции по удалению больной почки в Кремлевской больнице Воробьев умер. Официальная причина — организм не выдержал наркоза. Историки сомневаются в этой версии, указывая на секретность работы Воробьева в мавзолее и массовые чистки, начавшиеся в тот период.

Аарон Залкинд: психолог, заглянувший в мозг Ленина

Меньше всего известен психолог Аарон Борисович Залкинд, но его роль в посмертном изучении Ленина тоже была значительной. По данным историков, он исследовал мозг вождя и обнаружил признаки сифилиса, что вызвало недовольство коллег. В письмах своего коллеги доктора Зернова содержатся намеки, что именно из-за этого Залкинд мог быть устранен.

По версии Зернова, во время научного конгресса в Москве переводчица медицинской литературы Дина Мазе обратилась к французской делегации с просьбой найти Залкинда. Ей ответили, что психолог уже давно отсутствует в столице. Вскоре его нашли мертвым. Официальная причина — инфаркт, но непрозрачность обстоятельств, связанные с доступом к телу Ленина и секретностью работы, оставляют множество вопросов.

Наследие загадок Кремля

Истории Красина, Воробьева и Залкинда — лишь часть более широкой и загадочной картины, связанной с почетной и опасной работой над телом Ленина. Каждая из этих судеб сочетает в себе элементы научной репутации, политической реабилитации и странных, часто необъяснимых трагедий. Их смерть напоминает о том, что порой даже самая почетная работа может таить в себе смертельную опасность.

Эта история продолжает привлекать внимание историков, исследователей мавзолея и любителей тайных архивов, заставляя задаваться вопросом: была ли эта череда смертей случайностью или же холодная логика власти и обстоятельств сыграла свою роль в судьбах людей, которые прикоснулись к истории самого Ленина.

