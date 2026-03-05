Азербайджан обвинил Иран в ударе дронов по Нахичевани и предупредил о возможном ответе

Министерство иностранных дел Азербайджана 5 марта официально обвинило Иран в атаке беспилотников на территорию Нахичеванской Автономной Республики, в результате которой были повреждены объекты и пострадали мирные жители. В заявлении Баку говорится о нарушении международного права и о том, что Азербайджан требует разъяснений от Тегерана. Азербайджан также подчеркивает, что оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры, сообщает Lada.kz со сылкой на Tengrinews.kz .

Фото pixabay.com

Сегодня, 5 марта 2026 года Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с официальным заявлением по поводу падения беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Исламской Республики Иран на территории Нахичеванской Автономной Республики. Согласно сообщению ведомства, около полудня по азербайджанской территории были осуществлены атаки дронов, в результате которых один аппарат поразил здание терминала международного аэропорта Нахичевань, а другой упал рядом со зданием школы в селе Шакерабад. В результате инцидента пострадали двое гражданских лиц, а сооружения аэропорта получили повреждения.

В заявлении МИД Азербайджана отмечается, что эти удары с территории Ирана являются нарушением норм и принципов международного права и способствуют росту напряженности в регионе. Азербайджан выразил решительный протест и потребовал от Ирана в кратчайшие сроки предоставить чёткое объяснение произошедшему, провести соответствующее расследование и принять меры для предотвращения подобных атак в будущем. Также было подчеркнуто, что азербайджанская сторона оставляет за собой право принять «соответствующие ответные меры».

Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в Министерство иностранных дел Баку, где ему был передан официально оформленный протест по поводу произошедшего. Азербайджанские власти заявили, что ждут официальных разъяснений от иранской стороны и будут добиваться предотвращения повторения аналогичных инцидентов.

Нападение беспилотников произошло на фоне обострения региональной безопасности и напряженности в приграничных районах. Автономная республика Нахичевань находится в непосредственной близости от границы с Ираном, что делает инциденты такого рода особенно чувствительными с точки зрения безопасности и международных отношений. Азербайджанские депутаты и официальные лица уже заявили о необходимости решительной реакции на подобные действия, которые, по их мнению, подрывают стабильность в регионе и нарушают международные соглашения о неагрессии.