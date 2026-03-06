Бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов задержан по делу о хищениях

Бывший первый заместитель министра обороны России, Руслан Цаликов, задержан правоохранительными органами, сообщили в Следственном комитете РФ. На данный момент решается вопрос о выборе ему меры пресечения, уточнили официальные источники, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Следственный комитет подтверждает возбуждение уголовного дела

Ранее Следственный комитет РФ объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Цаликова. Подробности дела пока не разглашаются, однако официальные источники подчеркивают, что задержание является частью расследования, проводимого против высокопоставленного военного чиновника.

Необходимость избрания меры пресечения

В сообщении Следственного комитета отмечается, что после задержания решается вопрос о мере пресечения для Руслана Цаликова. Обычно в подобных случаях речь идет о заключении под стражу или домашнем аресте, однако окончательное решение будет зависеть от тяжести предъявленных обвинений и позиции следствия.

Реакция общества и экспертов

Задержание бывшего первого заместителя министра обороны вызвало широкий общественный резонанс. Эксперты отмечают, что подобные меры в отношении высокопоставленных чиновников встречаются крайне редко и свидетельствуют о серьезности расследования. Одновременно аналитики предполагают, что расследование может затронуть другие структуры военного ведомства.

Руслан Цаликов: карьера и скандалы

Руслан Цаликов занимал пост первого заместителя министра обороны РФ и участвовал в ряде ключевых военных и административных процессов. Его профессиональная биография всегда сопровождалась повышенным вниманием со стороны СМИ и экспертов, а теперь его имя оказалось в центре резонансного уголовного дела.