06.03.2026, 07:13

Врач объяснила, как привычка поздно ложиться спать разрушает мозг и заставляет толстеть

Новости Мира

Привычка ложиться спать после 23:00 может иметь более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд. Врач Сара Марин рассказала, что такой режим нарушает естественный баланс гормонов в организме, влияет на мозг, мешает восстановлению мышц и провоцирует набор веса. Подробности приводит издание El Confidencial, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Photo: AdobeStock
Photo: AdobeStock

Сон и гормональный хаос

По словам эксперта, человек, который регулярно откладывает сон на поздние часы, постепенно начинает чувствовать хроническую усталость и раздражительность.

«Чувство усталости не случайно: после 23:00 уровень мелатонина, гормона, вызывающего сон, начинает снижаться, а кортизола, гормона стресса, — повышаться», — объяснила Марин.

Такой дисбаланс приводит к тому, что организм остается в состоянии повышенной готовности, а мозг не распознает, что наступила ночь. Это значит, что даже при физическом отдыхе тело находится в «боевой» готовности, что постепенно истощает нервную систему.

Когда мышцы не успевают восстановиться

Если поздний отход ко сну становится регулярным, уже на второй неделе снижается уровень гормона роста. Это нарушает восстановление мышц, снижает физическую работоспособность и у детей и подростков может замедлять рост. Организм просто не успевает «ремонтировать» себя за ночь.

Мозг под угрозой

На третьей неделе постоянного позднего сна начинается процесс «самоизноса» мозга. Вредные вещества, накопленные за день, перестают выводиться из организма, что приводит к постепенному ухудшению когнитивных функций, концентрации и памяти.

Начало пищевой зависимости и лишнего веса

По словам Марин, начиная с четвертой недели, нарушения становятся еще более комплексными. Снижается уровень лептина, гормона, отвечающего за чувство сытости, и повышается уровень адреналина. В результате у человека возникает повышенное желание есть продукты с высоким содержанием сахара и жира. Это объясняет, почему привычка позднего сна напрямую связана с набором лишнего веса.

Нарушение иммунной и микробиомной функции

Кроме того, плохой сон негативно сказывается на микробиоте кишечника, которая регулирует иммунитет, пищеварение и настроение. Изменения в составе бактерий усугубляют усталость, раздражительность и тягу к вредной пище.

Итог

Эксперты предупреждают: откладывать сон на поздние часы нельзя. Регулярное соблюдение режима, оптимально ложиться до 23:00, помогает поддерживать гормональный баланс, восстанавливать мышцы, сохранять мозг здоровым и предотвращать набор лишнего веса.

