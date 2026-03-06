В Венгрии захвачены инкассаторские автомобили и семеро сотрудников украинского банка

В центре Будапешта разгорелся международный скандал: венгерские власти задержали два инкассаторских автомобиля государственного Ощадбанк , которые перевозили крупные суммы денег и банковские ценности из Австрии в Украину. Инцидент мгновенно вызвал тревогу в Киеве и спровоцировал дипломатическое противостояние между Украиной и Венгрией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Getty Images

Задержание сотрудников и конфискация средств

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига сообщил, что в Будапеште были захвачены семеро украинцев — сотрудники Ощадбанка, участвовавшие в рейсе на двух инкассаторских автомобилях. По его словам, причины задержания остаются неизвестными, а их состояние и возможность связи с ними до сих пор не установлены.

"Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними до сих пор неизвестны", — написал Сыбига в соцсетях.

Банковская реакция и местоположение автомобилей

В официальном заявлении Ощадбанка отмечается, что по данным GPS сигналов, задержанные автомобили находятся в центре Будапешта, рядом с одним из подразделений венгерских силовых структур. Посольство Украины в Венгрии и МИД Украины подтвердили факт нахождения машин, однако местонахождение сотрудников банка пока неизвестно.

"Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка в настоящее время находятся в центре Будапешта. Местонахождение сотрудников 'Ощадбанка' в настоящее время неизвестно", — говорится в сообщении банка.

Политический контекст и растущая напряженность

На фоне инцидента между Венгрией и Украиной нарастает дипломатическая напряженность. 2 марта премьер-министр Виктор Орбан заявил о спутниковых снимках, которые якобы подтверждают отсутствие препятствий для работы нефтяного трубопровода "Дружба", по которому Венгрия получает российскую нефть.

В соцсетях Орбан опубликовал видеообращения, где он прямо угрожает применением силы, чтобы заставить Украину возобновить транзит нефти по трубопроводу.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление венгерского премьера, подчеркнув, что со спутников не всегда видны все детали, и выразил надежду, что блокировка кредита ЕС на 90 миллиардов долларов будет прекращена "одним лицом".

Международные последствия

Эксперты отмечают, что задержание инкассаторских машин и похищение сотрудников банка может перерасти в серьёзный международный конфликт, влияющий не только на украинско-венгерские отношения, но и на европейские финансовые и энергетические цепочки. Ситуация остаётся крайне нестабильной, и дальнейшие действия Венгрии и Украины будут внимательно отслеживаться дипломатами и финансовыми организациями Европы.