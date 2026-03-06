18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.03.2026, 07:30

В Венгрии захвачены инкассаторские автомобили и семеро сотрудников украинского банка

Новости Мира 0 791

В центре Будапешта разгорелся международный скандал: венгерские власти задержали два инкассаторских автомобиля государственного Ощадбанк, которые перевозили крупные суммы денег и банковские ценности из Австрии в Украину. Инцидент мгновенно вызвал тревогу в Киеве и спровоцировал дипломатическое противостояние между Украиной и Венгрией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Задержание сотрудников и конфискация средств

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига сообщил, что в Будапеште были захвачены семеро украинцев — сотрудники Ощадбанка, участвовавшие в рейсе на двух инкассаторских автомобилях. По его словам, причины задержания остаются неизвестными, а их состояние и возможность связи с ними до сих пор не установлены.

"Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними до сих пор неизвестны", — написал Сыбига в соцсетях.

Банковская реакция и местоположение автомобилей

В официальном заявлении Ощадбанка отмечается, что по данным GPS сигналов, задержанные автомобили находятся в центре Будапешта, рядом с одним из подразделений венгерских силовых структур. Посольство Украины в Венгрии и МИД Украины подтвердили факт нахождения машин, однако местонахождение сотрудников банка пока неизвестно.

"Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили Ощадбанка в настоящее время находятся в центре Будапешта. Местонахождение сотрудников 'Ощадбанка' в настоящее время неизвестно", — говорится в сообщении банка.

Политический контекст и растущая напряженность

На фоне инцидента между Венгрией и Украиной нарастает дипломатическая напряженность. 2 марта премьер-министр Виктор Орбан заявил о спутниковых снимках, которые якобы подтверждают отсутствие препятствий для работы нефтяного трубопровода "Дружба", по которому Венгрия получает российскую нефть.

В соцсетях Орбан опубликовал видеообращения, где он прямо угрожает применением силы, чтобы заставить Украину возобновить транзит нефти по трубопроводу.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление венгерского премьера, подчеркнув, что со спутников не всегда видны все детали, и выразил надежду, что блокировка кредита ЕС на 90 миллиардов долларов будет прекращена "одним лицом".

Международные последствия

Эксперты отмечают, что задержание инкассаторских машин и похищение сотрудников банка может перерасти в серьёзный международный конфликт, влияющий не только на украинско-венгерские отношения, но и на европейские финансовые и энергетические цепочки. Ситуация остаётся крайне нестабильной, и дальнейшие действия Венгрии и Украины будут внимательно отслеживаться дипломатами и финансовыми организациями Европы.

3
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь