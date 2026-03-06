Психолог назвала самый тяжелый год в браке

В обществе прочно закрепились мифы о «критических» годах в браке — первом, третьем или пресловутом «семилетнем кризисе». Но действительно ли существует универсальный период, когда отношения наиболее уязвимы?, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube

Нейропсихолог Светлана Пуля из «СМ-Клиника» объясняет, почему браки трещат по швам именно в первые годы совместной жизни и какие события могут стать настоящим испытанием для партнеров.

Первый год: нейрохимическая иллюзия любви

По словам Пули, первый год брака — период, когда мозг партнера буквально окутан «нейрохимическим коконом». Дофамин, серотонин и окситоцин создают ощущение идеального партнера, приглушая критическое мышление.

«Префронтальная кора, отвечающая за трезвую оценку реальности, работает вполсилы», — отмечает психолог.

Но к концу года эта «нейрохимическая завеса» постепенно рассеивается. Партнер перестает казаться идеальным, и возникает так называемое «разочарование». По словам Пули, это естественный процесс: человек начинает видеть партнера таким, какой он есть на самом деле, а не через фильтр влюбленности.

Первые годы и высокий риск развода

Долгосрочные исследования, охватившие более 1,6 тыс. супругов, показывают: именно первые годы брака обладают самым высоким риском развода. Причиной, по мнению нейропсихолога, чаще становится не ссора или конфликт, а банальная скука и истощение эмоционального ресурса.

«Разводу нередко предшествует не скандал, а отсутствие общения и взаимодействия», — подчеркивает Пуля.

Испытание ребенком: год появления первенца

Не меньшим испытанием для пары становится рождение первого ребенка. Мета-анализ 2022 года, включивший 49 исследований, показал, что удовлетворенность браком снижается у обоих родителей после появления малыша, и эта тенденция может сохраняться до второго года жизни ребенка.

Хроническое недосыпание влияет на префронтальную кору мозга, ухудшая способность к терпению и эмпатии. Уровень стресса повышается, а окситоцин, гормон привязанности, перераспределяется на заботу о ребенке, уменьшая эмоциональную связь между супругами.

Семилетний кризис: миф или реальность?

Не обошли вниманием и знаменитый «семилетний зуд». Пуля отмечает, что снижение удовлетворенности отношениями часто совпадает с периодом, когда дети еще малы, бытовая нагрузка высока, а времени на романтику почти нет.

«Это не кризис отношений, а кризис ресурсов», — объясняет специалист.

Мета-анализ, охвативший более 165 тыс. участников, показывает: для оставшихся вместе пар удовлетворенность браком после десяти лет стабилизируется и даже растет.

«Средние показатели снижаются не потому, что всем становится хуже, а потому что самые несчастливые пары уходят», — добавляет Пуля.

Трудные периоды как возможность укрепить отношения

Психолог подчеркивает: тяжелый год в браке не является приговором. Напротив, это сигнал, что отношения требуют внимания и совместных усилий.

«Самый тяжелый год — это год, когда оба партнера решили справляться в одиночку», — заключает Пуля.

Таким образом, понимание нейропсихологических особенностей и открытое обсуждение трудностей позволяют парам проходить испытания и выходить из них с более крепкой эмоциональной связью.