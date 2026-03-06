18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.03.2026, 09:15

В России хотят сократить рабочую пятницу для женщин

Новости Мира 0 367

В Госдуме обсуждается инициатива, которая может кардинально изменить привычный ритм рабочей недели для женщин. Вице-спикер Борис Чернышов от ЛДПР направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову предложение о введении сокращенного рабочего дня по пятницам для женщин на два часа, при этом сохраняя их среднюю заработную плату, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Пятница — день отдыха для женщин?

Инициатива предполагает, что сокращенный рабочий день станет обязательным для государственных и муниципальных учреждений, а также для бюджетной сферы. Для частного бизнеса нововведение носит рекомендательный характер, что открывает дискуссию о готовности работодателей в частном секторе пересмотреть график работы своих сотрудниц.

Почему именно женщины?

По данным Министерства труда, женщины составляют почти половину всех работающих в России. Чернышов отмечает, что новая мера позволит женщинам проводить больше времени с семьей и отдыхать после напряжённой рабочей недели. Предполагается, что сокращённая пятница станет способом поддержать баланс между работой и личной жизнью, особенно для матерей и женщин, совмещающих карьеру с уходом за домом.

Реакция общества и экспертов

Идея уже вызывает активное обсуждение в профессиональных и социальных кругах. Одни эксперты поддерживают инициативу как шаг к улучшению условий труда женщин, подчеркивая её социальное значение. Другие обращают внимание на возможные сложности для частных компаний, где сокращение рабочего времени может повлиять на производственные процессы и эффективность бизнеса.

Что дальше?

На данный момент предложение направлено на рассмотрение в Министерство труда и социальной защиты, которое будет анализировать последствия для экономики и трудового рынка. Если инициатива получит поддержку, она может стать новым прецедентом в регулировании рабочего времени для женщин и вызвать обсуждение аналогичных мер в других странах.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь