В России хотят сократить рабочую пятницу для женщин

В Госдуме обсуждается инициатива, которая может кардинально изменить привычный ритм рабочей недели для женщин. Вице-спикер Борис Чернышов от ЛДПР направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову предложение о введении сокращенного рабочего дня по пятницам для женщин на два часа, при этом сохраняя их среднюю заработную плату, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Инициатива предполагает, что сокращенный рабочий день станет обязательным для государственных и муниципальных учреждений, а также для бюджетной сферы. Для частного бизнеса нововведение носит рекомендательный характер, что открывает дискуссию о готовности работодателей в частном секторе пересмотреть график работы своих сотрудниц.
По данным Министерства труда, женщины составляют почти половину всех работающих в России. Чернышов отмечает, что новая мера позволит женщинам проводить больше времени с семьей и отдыхать после напряжённой рабочей недели. Предполагается, что сокращённая пятница станет способом поддержать баланс между работой и личной жизнью, особенно для матерей и женщин, совмещающих карьеру с уходом за домом.
Идея уже вызывает активное обсуждение в профессиональных и социальных кругах. Одни эксперты поддерживают инициативу как шаг к улучшению условий труда женщин, подчеркивая её социальное значение. Другие обращают внимание на возможные сложности для частных компаний, где сокращение рабочего времени может повлиять на производственные процессы и эффективность бизнеса.
На данный момент предложение направлено на рассмотрение в Министерство труда и социальной защиты, которое будет анализировать последствия для экономики и трудового рынка. Если инициатива получит поддержку, она может стать новым прецедентом в регулировании рабочего времени для женщин и вызвать обсуждение аналогичных мер в других странах.
