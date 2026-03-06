В России хотят сократить рабочую пятницу для женщин

В Госдуме обсуждается инициатива, которая может кардинально изменить привычный ритм рабочей недели для женщин. Вице-спикер Борис Чернышов от ЛДПР направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову предложение о введении сокращенного рабочего дня по пятницам для женщин на два часа, при этом сохраняя их среднюю заработную плату, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: pixabay.com

Пятница — день отдыха для женщин?

Инициатива предполагает, что сокращенный рабочий день станет обязательным для государственных и муниципальных учреждений, а также для бюджетной сферы. Для частного бизнеса нововведение носит рекомендательный характер, что открывает дискуссию о готовности работодателей в частном секторе пересмотреть график работы своих сотрудниц.

Почему именно женщины?

По данным Министерства труда, женщины составляют почти половину всех работающих в России. Чернышов отмечает, что новая мера позволит женщинам проводить больше времени с семьей и отдыхать после напряжённой рабочей недели. Предполагается, что сокращённая пятница станет способом поддержать баланс между работой и личной жизнью, особенно для матерей и женщин, совмещающих карьеру с уходом за домом.

Реакция общества и экспертов

Идея уже вызывает активное обсуждение в профессиональных и социальных кругах. Одни эксперты поддерживают инициативу как шаг к улучшению условий труда женщин, подчеркивая её социальное значение. Другие обращают внимание на возможные сложности для частных компаний, где сокращение рабочего времени может повлиять на производственные процессы и эффективность бизнеса.

Что дальше?

На данный момент предложение направлено на рассмотрение в Министерство труда и социальной защиты, которое будет анализировать последствия для экономики и трудового рынка. Если инициатива получит поддержку, она может стать новым прецедентом в регулировании рабочего времени для женщин и вызвать обсуждение аналогичных мер в других странах.