06.03.2026, 10:02

Отцу грозит 180 лет тюрьмы за стрельбу сына в школе

Новости Мира

Отец подростка из штата Джорджия может провести за решёткой до 180 лет за трагедию, совершённую его 14-летним сыном в школе. Это один из редких примеров, когда взрослый человек привлекается к уголовной ответственности не за собственные действия, а за то, что не предотвратил преступление своего ребёнка, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Винтовка и трагический выстрел

События разворачивались в сентябре 2024 года в одной из школ округа Барроу. Подросток Кольт Грей взял в руки винтовку AR и открыл огонь на территории учебного заведения. В результате стрельбы погибли два учителя и двое учеников, ещё девять человек получили ранения. Шокирующая трагедия сразу привлекла внимание всей страны и вызвала бурные дискуссии о контроле над оружием и психическом здоровье подростков.

Отец как «соучастник бездействия»

Колин Грей, отец Кольта, был признан виновным в убийстве второй степени. По решению жюри присяжных округа Барроу, на него возложена ответственность по 29 пунктам, включая убийства и непредумышленное убийство. Прокуратура настаивает, что трагедию можно было предотвратить: оружейный сейф дома не был заперт, а предупреждающие признаки психических проблем сына игнорировались.

Этот случай стал ярким примером того, как в США право всё чаще трактует бездействие родителей как соучастие в преступлениях детей. По словам юристов, подобные процессы имеют не только юридическое, но и социальное значение, формируя сигнал обществу о необходимости контроля за доступом несовершеннолетних к оружию.

Растущая тенденция ответственности родителей

Трагедии с участием подростков и огнестрельного оружия в американских школах становятся всё более частыми. Растёт и число судебных дел против родителей, которых обвиняют в том, что они не обеспечили должную безопасность и не предотвратили возможные преступления детей. Эксперты отмечают, что новые дела такого рода могут стать прецедентом, формируя новые стандарты ответственности и влияя на законодательство о хранении оружия в частных домах.

Подросток Кольт Грей ожидает суда по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а внимание общественности приковано как к его делу, так и к необычному судебному процессу над его отцом. Этот случай вновь поднимает вопросы о том, где проходит граница между личной ответственностью и родительским контролем в условиях, когда оружие легко доступно, а психическое здоровье подростков остаётся уязвимым.

