18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.03.2026, 12:31

Юрий Гагарин мог приземлиться в США: три секретных конверта, которые готовила Москва

Новости Мира 0 421

12 апреля 1961 года человечество сделало гигантский шаг в освоении космоса: Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим орбитальный полет вокруг Земли. Этот день навсегда вошел в историю как триумф советской науки и инженерной мысли. Однако мало кто знает, что возвращение космонавта на Землю было связано с настоящей опасностью — Юрий Гагарин мог приземлиться далеко от родной страны, даже в США, тогдашнем стратегическом противнике СССР, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Полет, похожий на кино-катастрофу

Изначально миссия «Восток-1» шла строго по плану. Все расчеты советских инженеров работали идеально до 67-й минуты полета. В этот момент сработала тормозная установка для торможения корабля перед входом в атмосферу. Однако оборудование сработало нештатно и выдало более слабый импульс, чем требовалось. В результате корабль замедлился недостаточно, а траектория полета изменилась.

За секунды до входа в плотные слои атмосферы «Восток» начал хаотично кувыркаться. Гагарин испытывал огромные перегрузки, а наблюдение за раскаленной обшивкой через иллюминатор заставило его передать в эфир тревожное сообщение:

«Я горю, прощайте товарищи». В тот момент он не знал, что это обычное явление при входе в атмосферу и что конструкция корабля была рассчитана на такие нагрузки.

11 нештатных ситуаций и страх потерять космонавта

По данным «Русской семерки», Центр управления полетом за время возвращения Гагарина насчитал одиннадцать нештатных ситуаций, что делало миссию крайне рискованной. Когда же стало ясно, что космонавт благополучно катапультировался и приземлился в Саратовской области, встал другой тревожный вопрос: «А не приземлится ли он за тысячи километров от родины?»

Серьезные отклонения курса могли привести к тому, что Гагарин окажется на территории недружественной страны, что ставило перед советским руководством особую стратегическую задачу.

Три конверта на случай ЧП

Чтобы подготовиться к непредвиденному исходу, советские власти разработали секретную схему действий. На случай приземления в США Гагарину выдали официальное удостоверение космонавта, которое подтверждало его мирный статус и защищало от возможного обвинения в шпионаже. Москва рассчитывала опереться на резолюцию ООН 1959 года о сотрудничестве в освоении космоса для дипломатического давления.

В день запуска три запечатанных конверта с инструкциями были направлены в СМИ. Первый конверт предусматривал триумфальный сценарий: сообщение о великой победе советской космонавтики. Второй — трагический: сведения о гибели Гагарина и объявление национального траура. Третий — для чрезвычайного случая, если космонавт приземлится вдалеке от родины: призывы к другим государствам о помощи в поисках. К счастью, был использован только первый конверт — история закончилась победой.

Наследие Гагарина и уроки космоса

Сегодня мало кто вспоминает о тех мгновениях, когда судьба первого человека в космосе могла измениться на кардинально неожиданный путь. Три конверта стали символом не только осторожности советских властей, но и огромной ответственности, возложенной на плечи Гагарина. Его миссия показала, что освоение космоса — это не только технический триумф, но и игра с непредсказуемыми рисками, где каждая секунда может стать критической.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь