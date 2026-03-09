Запасов газа в британских хранилищах осталось на два дня

Запасов природного газа в Великобритании при текущем уровне потребления хватит всего примерно на два дня. Об этом свидетельствуют данные национального оператора газотранспортной системы страны — National Gas, которые публикуются в режиме реального времени, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: stock.adobe.com

Согласно последним показателям, объем газа, находящегося в британских подземных хранилищах, составляет около 7 тысяч гигаватт-часов. При этом среднесуточное потребление топлива в стране, по данным энергетического регулятора Ofgem, достигает примерно 2,7 тысячи гигаватт-часов.

Такая динамика означает, что в случае резкого прекращения поставок газа извне текущих запасов хватило бы лишь на два дня функционирования энергетической системы. На фоне нестабильной международной обстановки подобные расчеты вызывают повышенное внимание экспертов и участников рынка.

Текущий уровень запасов считается нормальным для сезона

Несмотря на тревожные оценки, представители оператора National Gas подчеркивают, что нынешний объем резервов соответствует сезонной норме. В компании отмечают, что уровень запасов газа в стране традиционно колеблется в течение года и напрямую зависит от спроса и объемов текущих поставок.

По словам представителей оператора, показатели, фиксируемые в начале 2026 года, в целом сопоставимы с уровнем прошлого года. При этом они действительно несколько ниже прошлогодних значений. Для сравнения: в аналогичный период 2025 года объем газа в хранилищах достигал примерно 9 тысяч гигаватт-часов.

В National Gas обращают внимание на важный фактор — подземные хранилища обеспечивают лишь небольшую долю газоснабжения страны. Основная часть топлива поступает в Великобританию по другим каналам.

Откуда Британия получает основной объем газа

Британская энергетическая система в значительной степени зависит от текущих поставок, а не только от запасов в хранилищах. Существенная доля газа добывается на континентальном шельфе самой Великобритании, что позволяет частично снижать зависимость от импорта.

Кроме того, значительные объемы топлива поступают из Норвегии, которая остается одним из ключевых энергетических партнеров Лондона. Важную роль играет и импорт сжиженного природного газа (СПГ), доставляемого морскими танкерами.

Дополнительным источником являются трубопроводные соединения с континентальной Европой, которые позволяют гибко перераспределять потоки газа между странами региона. Благодаря этой системе Великобритания получает возможность компенсировать краткосрочные колебания спроса или поставок.

Цены на газ резко выросли из-за международной напряженности

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке энергетические рынки Европы уже начали реагировать ростом цен. В Великобритании стоимость газа достигла максимальных значений за последние три года.

Во вторник котировки топлива выросли сразу на 32 процента и достигли отметки 151 пенс за тепловую единицу. Это стало самым высоким уровнем с февраля 2023 года.

Аналитики связывают резкий скачок цен с геополитической напряженностью вокруг Ирана, которая усилила опасения участников рынка по поводу возможных перебоев в глобальных поставках энергоресурсов.

Эскалация конфликта вокруг Ирана

Ситуация резко обострилась после начала военной операции США и Израиля против объектов на территории Ирана. 28 февраля были нанесены удары по ряду целей, в том числе по объектам в Тегеране. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей.

Иран, в свою очередь, начал ответные атаки по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Конфликт быстро перешел в фазу масштабной эскалации, вызвав серьезную обеспокоенность международного сообщества.

Вашингтон и Тель-Авив заявили, что операция носила превентивный характер и была связана с предполагаемой угрозой со стороны иранской ядерной программы. При этом позже представители обеих стран фактически признали, что также рассчитывают на смену власти в Иране.

Гибель верховного лидера Ирана и международная реакция

Одним из самых резонансных событий первого дня атак стала гибель верховного лидера Ирана — аятоллы Али Хаменеи. После его смерти в стране был объявлен 40-дневный траур.

Российское руководство резко осудило произошедшее. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи стало циничным нарушением норм международного права и базовых принципов человеческой морали.

Министерство иностранных дел России также выступило с официальным заявлением, в котором осудило удары США и Израиля по территории Ирана. В ведомстве призвали к срочной деэскалации конфликта и прекращению боевых действий.