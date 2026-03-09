18+
Пляжи и базы отдыха Актау
09.03.2026, 07:37

Без очередей и виз: Япония открывает дорогу туристам через «нажатие кнопки»

Новости Мира 0 397

Правительство Японии планирует кардинально упростить въезд для туристов из 74 стран, отказавшись от обязательного личного прохождения иммиграционного контроля. Эта инициатива направлена на ускорение прохождения границы и снижение нагрузки на аэропорты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

От личного контроля к онлайн-регистрации

Власти страны рассматривают возможность заменить традиционные проверки на цифровую систему предварительной регистрации JESTA (Japan Electronic System for Travel Authorization). С ее помощью туристы смогут заранее заполнить онлайн-форму, указать цель визита и предоставить необходимую информацию для иммиграционных органов.

После обработки данных система будет автоматически принимать решение о разрешении или отказе во въезде. При наличии подозрений в нарушении сроков пребывания авиакомпании могут не допустить пассажира к посадке на рейс. Планируется, что JESTA заработает с 2028 финансового года.

Редкая практика в мировом масштабе

По словам представителей иммиграционной службы Японии, отказ от обязательного личного контроля на границе для большинства туристов является редкостью в мировом масштабе. Новая система будет распространяться на граждан стран, которым разрешен краткосрочный въезд без визы — в настоящее время таких государств и территорий 74.

Цифровые терминалы уже на практике

В некоторых японских аэропортах уже используются цифровые терминалы Integrated Kiosk, которые объединяют функции пограничного и таможенного контроля. Через них проводится биометрическая идентификация пассажиров: снимаются отпечатки пальцев и фотография.

С введением новой системы туристы без нарушений в прошлом смогут автоматически пройти паспортный контроль и въехать в страну, тогда как сотрудники иммиграционной службы будут дежурить рядом и при необходимости смогут провести личную проверку. На данный момент терминалы функционируют в аэропортах Нарита, Ханэда, Кансай и Фукуока, а в будущем планируется расширение на остальные аэропорты страны.

Туризм как драйвер экономики

Рекордное число иностранных туристов посетило Японию в 2025 году — 42,7 миллиона человек. Правительство рассчитывает увеличить этот показатель до 60 миллионов к 2030 году, что делает упрощение процедур въезда стратегически важным шагом для развития туризма и экономики.

1
0
0
