Без очередей и виз: Япония открывает дорогу туристам через «нажатие кнопки»

Правительство Японии планирует кардинально упростить въезд для туристов из 74 стран, отказавшись от обязательного личного прохождения иммиграционного контроля. Эта инициатива направлена на ускорение прохождения границы и снижение нагрузки на аэропорты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

От личного контроля к онлайн-регистрации

Власти страны рассматривают возможность заменить традиционные проверки на цифровую систему предварительной регистрации JESTA (Japan Electronic System for Travel Authorization). С ее помощью туристы смогут заранее заполнить онлайн-форму, указать цель визита и предоставить необходимую информацию для иммиграционных органов.

После обработки данных система будет автоматически принимать решение о разрешении или отказе во въезде. При наличии подозрений в нарушении сроков пребывания авиакомпании могут не допустить пассажира к посадке на рейс. Планируется, что JESTA заработает с 2028 финансового года.

Редкая практика в мировом масштабе

По словам представителей иммиграционной службы Японии, отказ от обязательного личного контроля на границе для большинства туристов является редкостью в мировом масштабе. Новая система будет распространяться на граждан стран, которым разрешен краткосрочный въезд без визы — в настоящее время таких государств и территорий 74.

Цифровые терминалы уже на практике

В некоторых японских аэропортах уже используются цифровые терминалы Integrated Kiosk, которые объединяют функции пограничного и таможенного контроля. Через них проводится биометрическая идентификация пассажиров: снимаются отпечатки пальцев и фотография.

С введением новой системы туристы без нарушений в прошлом смогут автоматически пройти паспортный контроль и въехать в страну, тогда как сотрудники иммиграционной службы будут дежурить рядом и при необходимости смогут провести личную проверку. На данный момент терминалы функционируют в аэропортах Нарита, Ханэда, Кансай и Фукуока, а в будущем планируется расширение на остальные аэропорты страны.

Туризм как драйвер экономики

Рекордное число иностранных туристов посетило Японию в 2025 году — 42,7 миллиона человек. Правительство рассчитывает увеличить этот показатель до 60 миллионов к 2030 году, что делает упрощение процедур въезда стратегически важным шагом для развития туризма и экономики.