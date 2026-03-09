Весна и удача: 5 знаков зодиака, которым деньги буквально свалятся на голову

С приближением астрономической весны и 20 марта, когда Меркурий разворачивается в прямое движение, наступает особый период для финансовых возможностей. День весеннего равноденствия — символ обновления и новых начинаний — открывает перед некоторыми знаками зодиака уникальные перспективы, уверена астролог и основатель Школы европейской астрологии ASTROGRIG Алена Григ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Starhit.

Фото: starhit.ru

5-е место: Овны — успех через ответственность

Для Овнов март станет временем, когда серьезность и готовность брать на себя ответственность принесут максимальную отдачу. Те, кто не будет избегать трудных решений, смогут получить повышение или заметно улучшить карьерные перспективы.

Алена Григ отмечает: «Вам нужно научиться быть серьезным и прислушиваться к своему внутреннему голосу. Вселенная сама приведет вас к успеху».

Смена работы в этом месяце также окажется удачной, особенно если нынешнее место не устраивает ни по статусу, ни по внутреннему ощущению. Конец марта станет благоприятным временем для новых начинаний.

4-е место: Тельцы — последний шанс изменить жизнь

Тельцы, особенно рожденные в конце знака, получат возможность радикально повлиять на свою судьбу. Весна подарит им шанс поймать удачу за хвост и кардинально изменить финансовое положение.

«Играйте в лотереи, верьте в случайность и открывайтесь новым источникам дохода. Доверяйте своей интуиции — сейчас вы можете одним решением открыть дверь к новой жизни», — советует астролог.

3-е место: Скорпионы — время масштабирования

Скорпионам, родившимся во второй половине знака, март принесет расширение возможностей. Астролог советует брать на себя больше обязанностей, путешествовать и общаться с новыми людьми. Эти контакты помогут увидеть перспективные проекты и новые направления для заработка.

«Ставьте амбициозные цели, играйте по-крупному и используйте второй шанс, который подбрасывает вам судьба. Старые идеи или предложения от людей из прошлого могут открыть путь к большим успехам», — отмечает Алена Григ.

2-е место: Рыбы — кармическое время для побед

Для Рыб март станет судьбоносным месяцем. Подарки судьбы и новые возможности буквально будут появляться на их пути. Астролог советует принимать любые предложения, соглашаться на встречи и активно использовать профессиональные возможности.

«Повторные проекты, старые идеи и предложения могут стать особенно удачными сейчас. Если вы замечаете повторяющиеся знаки и события, следуйте им и плывите по течению — это знак того, что пора действовать», — пояснила Григ.

1-е место: Раки — финансовый звездный час

На вершине рейтинга — Раки второй половины знака. Весной судьба полностью на их стороне, и они могут открывать новые горизонты для заработка. Астролог советует пробовать новые роли, менять подход к привычным делам и активно знакомиться с людьми, которые могут принести финансовую пользу.

«Слушайте свой внутренний голос — он подскажет, как превратить мечты в реальность. Потолка практически нет, успех зависит только от амбиций и стремлений», — подчеркивает Григ.

Март для всех знаков: время обновления

Даже если ваш знак не вошел в топ-5, не стоит расстраиваться. Весеннее равноденствие — это символ нового начала, когда можно загадывать желания и открываться изменениям. Март обещает быть благоприятным для всех, кто готов принимать перемены и использовать энергию сезона для роста и развития.