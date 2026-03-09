В США обстреляли особняк Рианны

В Беверли-Хиллз неизвестная женщина открыла огонь по дому всемирно известной певицы Рианны, настоящее имя которой Робин Рианна Фенти. Инцидент произошел в момент, когда артистка находилась внутри своего особняка, сообщает Lada.kz со ссылкой на URA.RU.

Фото: kinoafisha.info

Стрельба из автомобиля: четыре пули в особняк

Согласно сообщениям NBC News, злоумышленница подъехала к дому Рианны на автомобиле и произвела несколько выстрелов из винтовки типа AR-15. В результате стрельбы четыре пули попали в различные части особняка, вызывая испуг и тревогу среди соседей и сотрудников охраны. Пока не сообщается, были ли внутри дома партнер певицы, рэпер A$AP Rocky, и их трое детей.

Подозреваемая задержана

Правоохранительные органы Лос-Анджелеса оперативно отреагировали на инцидент: женщина, предположительно около 30 лет, была задержана без каких-либо осложнений. На данный момент мотивы ее действий остаются неизвестными, и полиция продолжает расследование.

Жизни Рианны ничего не угрожает

Источники сообщают, что во время стрельбы поп-звезда находилась внутри дома, однако угрозы для нее не было. Представители исполнительницы пока не делали официальных заявлений по поводу произошедшего, а охрана знаменитости усилила меры безопасности.

В Беверли-Хиллз — тревожный инцидент среди звезд

Инцидент с домом Рианны стал еще одним тревожным напоминанием о необходимости усиленной безопасности в элитных районах Лос-Анджелеса, где живут известные артисты и бизнесмены. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства нападения и устанавливать мотивы подозреваемой, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.