Температура воды в Каспийском море
09.03.2026, 10:02

Врач назвал болезнь, о которой лучше не знать

Новости Мира 0 467

Врач и телеведущий Александр Мясников вновь обратился к гражданам с предостережением, которое многим покажется противоречивым: иногда лучше не знать о наличии у себя определённых заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

В новом выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он подчеркнул, что речь идёт о тромбозе — опасном состоянии, при котором в кровеносных сосудах образуются сгустки крови.

Самолечение может быть опаснее болезни

Мясников отметил, что для россиян, склонных к самостоятельному приёму лекарств без назначения врача, осведомлённость о возможном тромбозе может обернуться серьёзными проблемами.

«Лучше ничего не знайте. Целее будете», — подчеркнул он, объясняя, что неконтролируемый приём препаратов, разжижающих кровь, способен привести к крайне опасным последствиям, включая внутренние кровотечения с угрозой для жизни.

По мнению медика, многие россияне не учитывают риски при самолечении и начинают принимать антикоагулянты без должного контроля, что может быть смертельно опасно. Врач предостерегает, что знание о заболевании без возможности профессионального контроля лечения в таких случаях не приносит пользы, а наоборот увеличивает опасность.

Параллели с психиатрией: антидепрессанты — не витамины для настроения

Мнение Мясникова перекликается с предостережениями психиатра Сергея Литкова, который недавно обратил внимание на распространённую практику приёма антидепрессантов «для поднятия настроения». Он отметил, что эти препараты предназначены для лечения конкретных психических и неврологических нарушений и не должны использоваться как обычные витамины или успокоительное.

Литков подчеркнул, что самолечение в этой сфере может не только не помочь, но и усугубить проблемы со здоровьем, приводя к осложнениям, которые требуют уже серьёзного вмешательства специалистов.

Мудрость в незнании

Таким образом, врачи вновь поднимают важную тему — баланс между информированностью и безопасностью. Осведомлённость о своём здоровье без понимания, как правильно действовать, может быть опаснее, чем полное незнание. Для тромбоза, как и для некоторых психических расстройств, ключевым остаётся профессиональное наблюдение и осторожность в приёме лекарств.

Мясников призывает россиян помнить, что здоровье — это не только знания, но и умение не навредить себе собственной инициативой. Иногда самый безопасный путь — довериться профессионалам и не пытаться лечить себя самостоятельно, даже если кажется, что «знать — значит быть готовым».

