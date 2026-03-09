В Иране официально объявили имя нового верховного лидера страны

ФОТО: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

Это решение было принято единогласно на чрезвычайном заседании Совета, который отвечает за выбор верховного лидера и определяет стратегический курс государства. По словам представителей Совета, Моджтаба Хоссейни Хаменеи стал третьим по счету лидером священной системы Ирана, продолжая политическую династию своего отца.

Церемония присяги и поддержка военных

Официальная церемония присяги нового лидера назначена на 9 марта в Тегеране. До этого момента Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже принял присягу на верность Моджтабе Хаменеи. В официальном заявлении военного командования подчеркивается готовность следовать всем указаниям нового верховного лидера, что демонстрирует высокий уровень консолидации военных структур вокруг преемника Али Хаменеи.

Реакция мировых лидеров и ожидания США

Президент США Дональд Трамп воздержался от любых комментариев по поводу избрания нового лидера Ирана, назвав преждевременными любые оценки происходящего. По информации KP.RU, в Вашингтоне ранее рассматривали возможность применения так называемого «венесуэльского сценария», предполагающего выявление уязвимых мест в руководстве Ирана с целью изменения власти или курса страны в интересах США. Тем не менее, официальное объявление о преемнике Али Хаменеи, сына самого лидера, ставит американскую администрацию перед сложной дипломатической задачей.

Предсказания и внутренние дискуссии в Иране

СМИ активно обсуждали возможных кандидатов на пост верховного лидера задолго до официального объявления. Члены Совета экспертов заранее делились отдельными деталями, в том числе подтверждая, что новый лидер сохранит фамилию Хаменеи, что подчеркивает символическую преемственность власти.

Политолог Юрий Светов в комментарии для российских изданий отметил, что на пост претендовали три кандидата, однако президент Ирана Масуд Пезешкиан не имел возможности стать лидером из-за религиозного титула священнослужителя. Основными претендентами были Моджтаба Хаменеи и Алиреза Арафи, занимавший временно обязанности высшего руководителя страны.

Политические интриги и международные последствия

Согласно экспертным оценкам, Белый дом был заинтересован в том, чтобы лично влиять на выбор нового верховного лидера после гибели Али Хаменеи, которая предположительно произошла в результате совместных атак США и Израиля. Выбор Моджтабы Хаменеи, однако, ставит под вопрос любые попытки внешнего давления, так как преемник унаследовал не только фамилию, но и политическую сеть своего отца. Этот шаг может существенно изменить стратегические расчеты на Ближнем Востоке и усилить внутреннюю консолидацию Ирана на фоне международного давления.