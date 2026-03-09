18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.03.2026, 11:11

В Иране официально объявили имя нового верховного лидера страны

Новости Мира 0 436

Совет экспертов Ирана официально объявил, что Моджтаба Хаменеи, сын бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи, станет новым руководителем Исламской Республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

ФОТО: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press
ФОТО: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

Это решение было принято единогласно на чрезвычайном заседании Совета, который отвечает за выбор верховного лидера и определяет стратегический курс государства. По словам представителей Совета, Моджтаба Хоссейни Хаменеи стал третьим по счету лидером священной системы Ирана, продолжая политическую династию своего отца.

Церемония присяги и поддержка военных

Официальная церемония присяги нового лидера назначена на 9 марта в Тегеране. До этого момента Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже принял присягу на верность Моджтабе Хаменеи. В официальном заявлении военного командования подчеркивается готовность следовать всем указаниям нового верховного лидера, что демонстрирует высокий уровень консолидации военных структур вокруг преемника Али Хаменеи.

Реакция мировых лидеров и ожидания США

Президент США Дональд Трамп воздержался от любых комментариев по поводу избрания нового лидера Ирана, назвав преждевременными любые оценки происходящего. По информации KP.RU, в Вашингтоне ранее рассматривали возможность применения так называемого «венесуэльского сценария», предполагающего выявление уязвимых мест в руководстве Ирана с целью изменения власти или курса страны в интересах США. Тем не менее, официальное объявление о преемнике Али Хаменеи, сына самого лидера, ставит американскую администрацию перед сложной дипломатической задачей.

Предсказания и внутренние дискуссии в Иране

СМИ активно обсуждали возможных кандидатов на пост верховного лидера задолго до официального объявления. Члены Совета экспертов заранее делились отдельными деталями, в том числе подтверждая, что новый лидер сохранит фамилию Хаменеи, что подчеркивает символическую преемственность власти.

Политолог Юрий Светов в комментарии для российских изданий отметил, что на пост претендовали три кандидата, однако президент Ирана Масуд Пезешкиан не имел возможности стать лидером из-за религиозного титула священнослужителя. Основными претендентами были Моджтаба Хаменеи и Алиреза Арафи, занимавший временно обязанности высшего руководителя страны.

Политические интриги и международные последствия

Согласно экспертным оценкам, Белый дом был заинтересован в том, чтобы лично влиять на выбор нового верховного лидера после гибели Али Хаменеи, которая предположительно произошла в результате совместных атак США и Израиля. Выбор Моджтабы Хаменеи, однако, ставит под вопрос любые попытки внешнего давления, так как преемник унаследовал не только фамилию, но и политическую сеть своего отца. Этот шаг может существенно изменить стратегические расчеты на Ближнем Востоке и усилить внутреннюю консолидацию Ирана на фоне международного давления.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь