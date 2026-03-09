В Иране официально объявили имя нового верховного лидера страны

Совет экспертов Ирана официально объявил, что Моджтаба Хаменеи, сын бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи, станет новым руководителем Исламской Республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.
Это решение было принято единогласно на чрезвычайном заседании Совета, который отвечает за выбор верховного лидера и определяет стратегический курс государства. По словам представителей Совета, Моджтаба Хоссейни Хаменеи стал третьим по счету лидером священной системы Ирана, продолжая политическую династию своего отца.
Официальная церемония присяги нового лидера назначена на 9 марта в Тегеране. До этого момента Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже принял присягу на верность Моджтабе Хаменеи. В официальном заявлении военного командования подчеркивается готовность следовать всем указаниям нового верховного лидера, что демонстрирует высокий уровень консолидации военных структур вокруг преемника Али Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп воздержался от любых комментариев по поводу избрания нового лидера Ирана, назвав преждевременными любые оценки происходящего. По информации KP.RU, в Вашингтоне ранее рассматривали возможность применения так называемого «венесуэльского сценария», предполагающего выявление уязвимых мест в руководстве Ирана с целью изменения власти или курса страны в интересах США. Тем не менее, официальное объявление о преемнике Али Хаменеи, сына самого лидера, ставит американскую администрацию перед сложной дипломатической задачей.
СМИ активно обсуждали возможных кандидатов на пост верховного лидера задолго до официального объявления. Члены Совета экспертов заранее делились отдельными деталями, в том числе подтверждая, что новый лидер сохранит фамилию Хаменеи, что подчеркивает символическую преемственность власти.
Политолог Юрий Светов в комментарии для российских изданий отметил, что на пост претендовали три кандидата, однако президент Ирана Масуд Пезешкиан не имел возможности стать лидером из-за религиозного титула священнослужителя. Основными претендентами были Моджтаба Хаменеи и Алиреза Арафи, занимавший временно обязанности высшего руководителя страны.
Согласно экспертным оценкам, Белый дом был заинтересован в том, чтобы лично влиять на выбор нового верховного лидера после гибели Али Хаменеи, которая предположительно произошла в результате совместных атак США и Израиля. Выбор Моджтабы Хаменеи, однако, ставит под вопрос любые попытки внешнего давления, так как преемник унаследовал не только фамилию, но и политическую сеть своего отца. Этот шаг может существенно изменить стратегические расчеты на Ближнем Востоке и усилить внутреннюю консолидацию Ирана на фоне международного давления.
Комментарии0 комментарий(ев)