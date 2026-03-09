Названы 5 главных ошибок при измерении давления

Многие считают, что измерение артериального давления — простая и обыденная процедура, с которой справится любой человек. Однако на практике даже небольшие погрешности способны серьезно исказить результаты и привести к неверной диагностике или необоснованной коррекции лечения. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Манжета и время измерения — ключ к точности

Одной из самых частых ошибок при измерении давления является неправильный выбор манжеты. Слишком узкая манжета может завысить показатели на 10–40 мм рт. ст., создавая иллюзию гипертонии там, где ее нет. Кроме того, измерение сразу после физической активности, употребления кофеина или курения также искажает результаты. Не стоит недооценивать влияние разговора во время процедуры или недостаточного отдыха перед замером — менее пяти минут покоя могут поднять цифры АД выше нормы.

Поза тела и положение руки: скрытые факторы

Критически важно и положение тела во время замера. Сидение без опоры для спины активирует симпатическую нервную систему, что повышает давление на 5–15 мм рт. ст. Скрещенные ноги могут добавить еще 2–8 мм рт. ст. Идеальная позиция — спина, опирающаяся на спинку стула, ноги стоят на полу. Измерение лёжа допустимо, но сравнивать эти цифры с сидячими некорректно.

Положение руки также играет роль: каждые 10 см выше уровня сердца снижают давление примерно на 7 мм рт. ст., а ниже — завышают его на такую же величину. Манжета должна располагаться на уровне средней точки грудной клетки (четвёртое межреберное пространство), а свисающая или поднятая рука гарантирует погрешность.

Аппарат и место измерения: неожиданные источники ошибок

Даже качественные приборы могут давать неверные результаты при неправильном уходе или особых условиях организма. «Эффект белого халата», возникающий при стрессовой обстановке в кабинете врача, приводит к ложноположительным результатам, тогда как маскированная гипертония — к ложноотрицательным, когда давление дома выше, чем в клинике.

Механические тонометры не всегда точны при аритмиях, таких как мерцательная аритмия или экстрасистолия, а автоматические аппараты могут сбиваться при слабом пульсе или кальцификации артерий (псевдогипертензия). Также на точность влияет состояние прибора: износ груши, негерметичность системы, просроченная поверка механического сфигмоманометра (раз в год) или низкий заряд батареи у автоматического тонометра.

Как измерять давление правильно

Кардиолог рекомендует измерять давление дважды с интервалом в одну–две минуты в спокойной обстановке, сидя с опорой для спины и ног. Рука должна находиться на уровне сердца, а манжета — соответствовать размеру и надеваться на обнаженную руку. При сомнениях специалисты советуют проводить суточное мониторирование (СМАД) для точной оценки состояния пациента.

Маленькие ошибки — большие последствия

По словам доктора Кокина, пренебрежение простыми правилами измерения давления может приводить к ошибкам в диагностике и лечению, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но на деле способны существенно повлиять на здоровье. Врач также напомнил, что правильный контроль АД особенно важен для планирования беременности, так как риск осложнений, связанных с генетическими болезнями у будущего ребенка, выше, чем риск попадания в дорожно-транспортное происшествие.