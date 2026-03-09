Гречка по 1000 рублей, без метро и туалетной бумаги: откровенное признание Григория Лепса о своих привычках

Певец Григорий Лепс вновь оказался в центре внимания, но на этот раз не благодаря музыкальной деятельности, а из-за неожиданных комментариев о стоимости самых привычных товаров и услуг. В блиц-интервью телеведущему Георгию Иващенко артист признался, что не знает актуальные цены на повседневные продукты и услуги, вызывая удивление у поклонников и пользователей социальных сетей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: megamarket.ru

«Гречка стоит тысячу рублей?»: Лепс о бытовых расходах

Во время короткого опроса Иващенко предложил Лепсу угадать цену гречки. Певец не смог назвать точную сумму и предположил:

«Может быть, 500 рублей, может быть, тысячу рублей».

Помимо этого, он признался, что не ориентируется в стоимости проезда в метро, парковки, десятка яиц или литра бензина. В то же время певец отметил, что рулоном туалетной бумаги он лично не пользуется — у него есть биде, что также вызвало волну комментариев в интернете.

Комфорт дороже всего: расходы Лепса на жизнь

Лепс откровенно рассказал о своих финансовых потребностях для комфортной жизни. По его словам, для привычного уровня жизни ему требуется от 10 до 15 миллионов рублей в месяц. Эти цифры лишь подчеркивают масштаб доходов артиста, который за годы карьеры сумел создать несколько успешных бизнесов и продолжает зарабатывать на музыкальной деятельности и предпринимательстве.

Бизнес-успехи певца: миллионы в продюсерском центре

В феврале 2026 года издание «Газета.Ru» опубликовало данные о финансовых результатах продюсерского центра Лепса. В 2025 году выручка ООО «ПЦ Григория Лепса» составила 185 миллионов рублей, что на 13% больше, чем в 2024 году, когда доход достиг 164 миллионов. Несмотря на рост выручки, чистая прибыль центра сократилась с 7,4 до 4,4 миллионов рублей, что связано с увеличением расходов на содержание проектов и артистов.

Диверсификация доходов: санаторно-курортный бизнес

Помимо музыкального продюсерского центра, Лепс имеет долю в компании ООО «Алтайтревел», предоставляющей санаторно-курортные услуги. В 2025 году прибыль предприятия составила 140 тысяч рублей. Это небольшая сумма по сравнению с доходами от музыкальной деятельности, но она демонстрирует стремление артиста диверсифицировать источники дохода и расширять бизнес-направления.

Итог: между музыкой и миллионами

Комментарии Лепса о цене гречки и привычных товарах вызвали бурное обсуждение в СМИ и социальных сетях, но они лишь частично отражают картину его финансовой жизни. Певец продолжает успешно управлять продюсерским центром, развивает дополнительные бизнес-проекты и поддерживает привычный уровень комфорта, который требует миллионов рублей в месяц. Для многих поклонников эта откровенность стала неожиданной и показательной иллюстрацией разрыва между реальной жизнью и образом знаменитости на сцене.