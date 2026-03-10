18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.59
572.16
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.03.2026, 07:12

Как тренироваться во время Оразы и Великого поста, не разрушая тело и разум

Новости Мира 0 305

В 2026 году этот период совпал с важными духовными практиками — мусульманским постом Ораза и православным Великим постом. Для многих людей эти ограничения — не просто религиозная традиция, а возможность переосмыслить привычки, укрепить дисциплину и выстроить гармонию между телом и разумом, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Особенно сложной задача становится для тех, кто регулярно занимается спортом, ведь отказ от привычного питания и изменение режима нагрузок может вызвать стресс для организма и эмоциональный дискомфорт.

Что происходит с организмом во время поста

С физиологической точки зрения пост влияет на метаболизм и гормональный баланс. Снижается общий калораж, активнее расходуются жировые запасы, падает уровень инсулина, повышается чувствительность клеток к гормонам, а кортизол начинает играть более заметную роль. Согласно данным ВОЗ, умеренное ограничение питания при сохранении легкой физической активности положительно влияет на обмен веществ, улучшает чувствительность к инсулину и поддерживает кардиореспираторное здоровье.

Тренировки во время Оразы: разум выше силы

Мусульманский пост предполагает длительное дневное воздержание от еды и воды, поэтому нагрузку нужно тщательно регулировать. Лучший подход — сосредоточиться на упражнениях средней и легкой интенсивности, оттачивать технику, работать над мобильностью суставов и нейромышечной координацией. Пик физической активности рекомендуется смещать на вечер после ифтара.

Для силовых тренировок важны следующие корректировки: убрать работу до мышечного отказа, снизить веса на 30%, увеличить паузы между подходами. Кардионагрузки следует держать в середине аэробной зоны, чтобы не перегружать сердце, при этом обязательно контролируя пульс. Такой подход позволит сохранять форму без излишнего стресса для организма.

Великий пост: белок в приоритете

Православный пост отличается тем, что разрешает воду, но предполагает отказ от животной пищи. Основная сложность здесь — дефицит белка и микроэлементов, что требует снижения объема силовых тренировок и увеличения времени на восстановление. Кардио и функциональные нагрузки организм переносит легче, чем тяжелые силовые циклы, что важно учитывать при планировании тренировок.

Питание как инструмент восстановления

Во время обоих постов рацион должен быть концентрированным и продуманным. Основное внимание — растительному белку, сложным углеводам для работы нервной системы и растительным жирам для гормонального баланса. Важно не переедать и поддерживать баланс электролитов. Для оптимального восстановления после тренировок и поддержания нервной системы рекомендуется включать магний, витамин D, витамины группы B и омега-3.

Пост как время прислушаться к себе

Для тех, кто привык к регулярной физической активности, пост не повод ставить спорт на паузу. Напротив, это шанс замедлиться, по-новому почувствовать свое тело, сместить акцент с наращивания мышечной массы на работу с характером, дисциплиной и разумом. Пост — это время, когда тело учится слушать душу, а тренировки становятся не только физическим, но и духовным инструментом.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь