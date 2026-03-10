Лукашенко признал исторический долг Беларуси перед Узбекистаном и открыл двери мигрантам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности страны принимать трудолюбивых граждан Узбекистана, подчеркнув важность их вклада в белорусскую экономику. Об этом сообщила государственная информагентство БелТА по итогам встречи главы государства с послом Узбекистана в Минске Рахматуллой Назаровым, передает Lada.kz.

Фото: belta.by

Мигранты как часть экономики

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии уже проживает значительное количество узбекских граждан, которые успешно интегрировались и вносят вклад в развитие страны.

«Мы всегда рады видеть очень трудолюбивых узбекских людей, если они решат приехать к нам», — отметил президент, акцентируя внимание на открытости республики к квалифицированной рабочей силе.

Белорусский лидер добавил, что к иностранным работникам в стране относятся строго, но эта строгость играет положительную роль для самих мигрантов. Он пояснил, что приезжающие на работу иностранцы получают конкретные обязанности и возможность конкурировать на равных с гражданами Белоруссии, России, Украины и других стран СНГ. Такой подход, по мнению Лукашенко, способствует развитию профессиональных навыков и интеграции в трудовую среду.

Исторический долг перед Узбекистаном

В ходе встречи с послом президент Белоруссии обратился к историческим событиям, в частности к Великой Отечественной войне. Лукашенко напомнил, что в трудные военные годы многие белорусы получили поддержку и убежище на территории Узбекистана.

«В этом плане мы немножко в долгу перед вами. Хотя это было в рамках одной страны», — подчеркнул он, связывая прошлое с нынешними отношениями между странами.

По словам белорусского лидера, современное сотрудничество в трудовой и миграционной сферах продолжает укреплять исторические связи между Белоруссией и Узбекистаном, создавая условия для взаимного обмена опытом и укрепления экономических отношений.