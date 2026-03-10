Не просите повышения зарплаты, если хотите остаться в офисе: кого увольняют сразу

Повышение зарплаты для сотрудников — нормальное желание, но не каждый работник готов к правильной форме диалога. Эксперт по управлению бизнесом Александр Высоцкий предупреждает: иногда просьба о повышении превращается в сигнал, что сотрудник может стать проблемой для компании. В ряде случаев единственным правильным решением для руководителя становится поиск замены, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.
Некоторые сотрудники выбирают путь эмоций. Вместо того чтобы спокойно обсуждать рост зарплаты, они приходят с истерикой, слезами или накопившимися обидами. Ситуация шокирует руководителя, который до этого считал работу сотрудника стабильной.
Эмоциональный взрыв не только разрушает атмосферу в коллективе, но и делает сотрудника источником нестабильности. Руководители отмечают: с такими людьми предсказуемость бизнеса оказывается под угрозой, и часто лучшим решением становится расставание.
Другой тревожный сигнал — ультиматумы. Сотрудник приходит с рыночными предложениями и заявляет: «Или вы платите как на рынке, или я ухожу». Даже если аргументы весомы, подобная позиция разрушает доверие.
Руководители воспринимают шантаж как угрозу, а в бизнесе доверие — ключевой ресурс. В редких случаях приходится идти на уступки, но чаще такие сотрудники становятся кандидатом на увольнение в ближайшее время.
Самый разрушительный сценарий — сотрудник обсуждает зарплату с коллегами, пытаясь устроить коллективное давление. Профсоюзы или намёки на забастовку внутри офиса подрывают атмосферу и результативность.
Даже если такой человек продуктивен, его действия создают угрозу управляемости и атмосфере в компании. Для руководителя это прямой сигнал к расставанию, ведь бизнес не может позволить себе нестабильность из-за одного сотрудника.
Некоторые сотрудники просят повышение из-за личных обстоятельств: кредиты, ипотека, дети. Бизнес не может платить выше рынка только из-за чужих проблем. Если просьба сопровождается давлением на жалость, это манипуляция.
Руководитель сталкивается с дилеммой: помочь одному сотруднику за счёт других или сохранить логику бизнеса. В таких случаях корректнее предложить разовую помощь или заем, но не менять оклад.
«Я работаю здесь пять лет» или «А Петрову платите больше» — популярные, но слабые аргументы. Лояльность и стаж важны, но повышение зависит от реальных результатов. Если сотрудник не показывает рост эффективности, его просьба о повышении не имеет деловой основы.
Пример из практики Илона Маска иллюстрирует принцип: даже долгосрочная преданность не гарантирует зарплату выше рынка, если вклад сотрудника не критичен для бизнеса.
Некоторые просят зарплату за обещанные будущие проекты. Для бизнеса это рискованно. Сотрудник может не выполнить обещание, а компания уже понесла расходы.
Правильный подход — привязка вознаграждения к результату: бонусы, процент от прибыли или премия после реализации проекта. Гарантированный оклад за слова — красный флаг.
Не все просьбы о повышении опасны. Если сотрудник грамотно показывает ценность: рост эффективности, экономию ресурсов, готовые проекты с планом прибыли — инвестиции в него оправданы.
Такие инициативные сотрудники превращаются в настоящих партнеров, а вложения в их рост окупаются многократно. Именно их руководители хотят видеть в команде.
Работник должен уметь демонстрировать свою ценность через конкретные результаты и цифры. Если просьба о повышении сопровождается эмоциями, шантажом, коллективным давлением, манипуляциями или пустыми обещаниями, это сигнал к расставанию. Часто самый эффективный способ решить вопрос с такими сотрудниками — подписать заявление об увольнении и искать кандидата, способного работать честно, прозрачно и результативно.
