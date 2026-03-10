18+
10.03.2026, 08:01

Не просите повышения зарплаты, если хотите остаться в офисе: кого увольняют сразу

Новости Мира 0 433

Повышение зарплаты для сотрудников — нормальное желание, но не каждый работник готов к правильной форме диалога. Эксперт по управлению бизнесом Александр Высоцкий предупреждает: иногда просьба о повышении превращается в сигнал, что сотрудник может стать проблемой для компании. В ряде случаев единственным правильным решением для руководителя становится поиск замены, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Эмоциональные взрывы вместо аргументов

Некоторые сотрудники выбирают путь эмоций. Вместо того чтобы спокойно обсуждать рост зарплаты, они приходят с истерикой, слезами или накопившимися обидами. Ситуация шокирует руководителя, который до этого считал работу сотрудника стабильной.

Эмоциональный взрыв не только разрушает атмосферу в коллективе, но и делает сотрудника источником нестабильности. Руководители отмечают: с такими людьми предсказуемость бизнеса оказывается под угрозой, и часто лучшим решением становится расставание.

Шантаж и ультиматумы: деньги под давлением

Другой тревожный сигнал — ультиматумы. Сотрудник приходит с рыночными предложениями и заявляет: «Или вы платите как на рынке, или я ухожу». Даже если аргументы весомы, подобная позиция разрушает доверие.

Руководители воспринимают шантаж как угрозу, а в бизнесе доверие — ключевой ресурс. В редких случаях приходится идти на уступки, но чаще такие сотрудники становятся кандидатом на увольнение в ближайшее время.

Коллективные бунты и демотивация команды

Самый разрушительный сценарий — сотрудник обсуждает зарплату с коллегами, пытаясь устроить коллективное давление. Профсоюзы или намёки на забастовку внутри офиса подрывают атмосферу и результативность.

Даже если такой человек продуктивен, его действия создают угрозу управляемости и атмосфере в компании. Для руководителя это прямой сигнал к расставанию, ведь бизнес не может позволить себе нестабильность из-за одного сотрудника.

Личные нужды и манипуляции

Некоторые сотрудники просят повышение из-за личных обстоятельств: кредиты, ипотека, дети. Бизнес не может платить выше рынка только из-за чужих проблем. Если просьба сопровождается давлением на жалость, это манипуляция.

Руководитель сталкивается с дилеммой: помочь одному сотруднику за счёт других или сохранить логику бизнеса. В таких случаях корректнее предложить разовую помощь или заем, но не менять оклад.

Стаж и сравнения — не аргументы

«Я работаю здесь пять лет» или «А Петрову платите больше» — популярные, но слабые аргументы. Лояльность и стаж важны, но повышение зависит от реальных результатов. Если сотрудник не показывает рост эффективности, его просьба о повышении не имеет деловой основы.

Пример из практики Илона Маска иллюстрирует принцип: даже долгосрочная преданность не гарантирует зарплату выше рынка, если вклад сотрудника не критичен для бизнеса.

Просьбы авансом: «платите сегодня — проект завтра»

Некоторые просят зарплату за обещанные будущие проекты. Для бизнеса это рискованно. Сотрудник может не выполнить обещание, а компания уже понесла расходы.

Правильный подход — привязка вознаграждения к результату: бонусы, процент от прибыли или премия после реализации проекта. Гарантированный оклад за слова — красный флаг.

Когда повышение оправдано

Не все просьбы о повышении опасны. Если сотрудник грамотно показывает ценность: рост эффективности, экономию ресурсов, готовые проекты с планом прибыли — инвестиции в него оправданы.

Такие инициативные сотрудники превращаются в настоящих партнеров, а вложения в их рост окупаются многократно. Именно их руководители хотят видеть в команде.

Итог

Работник должен уметь демонстрировать свою ценность через конкретные результаты и цифры. Если просьба о повышении сопровождается эмоциями, шантажом, коллективным давлением, манипуляциями или пустыми обещаниями, это сигнал к расставанию. Часто самый эффективный способ решить вопрос с такими сотрудниками — подписать заявление об увольнении и искать кандидата, способного работать честно, прозрачно и результативно.

