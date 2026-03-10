Можно ли заразиться сифилисом через одежду с маркетплейсов, объяснил врач

Страх заразиться сифилисом при примерке одежды с маркетплейсов оказался совершенно необоснованным. Алексей Силин, ассистент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета, в интервью «Газете.Ru» развеял распространенное заблуждение о бытовой передаче этого заболевания, сообщает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com

Эксперт объяснил механизмы передачи инфекции

По словам специалиста, рост числа случаев сифилиса в последние годы фиксируется статистикой, однако подавляющее большинство заражений происходит исключительно половым путем. Бытовой путь передачи инфекции через предметы обихода, посуду, полотенца или одежду встречается крайне редко. Для того чтобы заражение произошло вне полового контакта, необходим очень тесный и длительный контакт с человеком, у которого есть открытые проявления болезни.

Особенно актуальным остается миф о том, что опасность подстерегает покупателя при примерке одежды, заказанной на маркетплейсах. «Возбудитель сифилиса, бледная трепонема (Treponema pallidum), практически мгновенно погибает вне человеческого организма. На сухой поверхности одежды бактерия не выживает», — подчеркнул Силин.

Врач о профилактике и безопасном поведении

Главный путь заражения сифилисом остается половым, поэтому профилактика сводится к соблюдению проверенных мер: безопасное половое поведение, использование барьерных методов контрацепции, наличие одного надежного партнера и регулярное обследование на инфекции, передающиеся половым путем.

Современная медицина располагает эффективными антибиотическими схемами лечения, а проблема устойчивости возбудителя к терапии не является критической. При своевременном обращении к врачу и строгом соблюдении назначенного курса выздоровление наступает без осложнений. Врач настоятельно рекомендует при любых подозрениях на заражение не откладывать консультацию со специалистом.

Врач дерматовенеролог о тревожных мифах и фактах

Таким образом, страх заразиться сифилисом через одежду из онлайн-магазинов не имеет под собой научной основы. Несмотря на тревожные заголовки и слухи, доказанных случаев заражения таким образом не зафиксировано, а реальная угроза исходит только от полового контакта с инфицированным человеком.

Знание реальных механизмов передачи инфекции помогает избежать ненужной паники и правильно строить меры профилактики, сосредоточив внимание на действительно опасных ситуациях.