"Иванушки International" меняет название

Легендарная российская поп-группа 1990-х годов «Иванушки International» объявила о переименовании. Причиной изменений стали новые требования законодательства, направленного на ограничение использования англицизмов в публичной сфере. Соответствующее решение коллектив принял, чтобы поддержать недавно принятый закон, сообщает Lada.kz.

Поддержка закона и усталость от англицизмов

Художественный руководитель группы Игорь Матвиенко в интервью Радио РБК рассказал, что слово «International» будет исключено из названия. По его словам, это логичный шаг: «Я устал от чрезмерного использования английских слов в нашей культуре, и мы решили поддержать закон». Такое заявление подчеркнуло готовность коллектива адаптироваться к новым реалиям российского публичного пространства.

Закон об ограничении англицизмов

Принятый в июне 2025 года закон о русском языке, получивший народное название «закон об ограничении англицизмов», регулирует использование иностранных слов в названиях компаний, брендов и публичных мероприятий. Основные положения вступили в силу сразу после публикации, а остальные нормы начали действовать с 1 марта 2026 года. Новый закон направлен на сохранение русского языка и снижение влияния иностранной лексики в повседневной жизни россиян.

История группы и популярность хитов

«Иванушки International» были созданы в 1994 году в Москве продюсером Игорем Матвиенко. Коллектив быстро завоевал популярность в России и странах СНГ, став символом музыкальной эпохи 1990-х и 2000-х. Их хиты «Тучи», «Тополиный пух», «Кукла» и «Снегири» до сих пор остаются культовыми и узнаваемыми по всей территории бывшего Советского Союза.

Новое имя – новая эпоха

Таким образом, культовый музыкальный бренд адаптируется к законодательным изменениям и меняет своё публичное имя, демонстрируя пример того, как российские артисты могут сочетать уважение к традициям с современными требованиями государства. Переименование «Иванушек» стало ярким сигналом того, что даже самые известные коллективы страны готовы к переменам ради соблюдения новых норм.