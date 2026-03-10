Бари Алибасов-младший избил десятую жену

Скандальная новость о семье сына известного продюсера Бари Алибасова вновь потрясла общественность. Десятая жена Бари Алибасова-младшего, Арина, публично обвинила его в насилии и нарциссизме, поделившись с подписчиками эмоциональным рассказом о недавнем инциденте. Слова женщины приводит Telegram-канал 112 , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Instagram

День рождения дочери обернулся конфликтом

По информации, поступившей от Арины, конфликт разгорелся на день рождения их общей дочери. Женщина пришла поздравить ребенка, однако столкнулась с агрессивным поведением супруга: он грубо толкнул ее и захлопнул дверь прямо перед лицом. Потрясенная Арина была вынуждена вызвать полицию. Несмотря на это, Алибасов-младший уверил сотрудников правоохранительных органов, что ситуация находится под контролем, и те покинули место происшествия, не предприняв никаких мер. Женщина при этом не смогла попасть в квартиру, где находился ее ребенок.

Личная драма и обвинения в нарциссизме

Арина открыто призналась, что ежедневно плачет из-за разрыва с дочерью и сложившейся ситуации. По ее словам, она изначально понимала, что супруг обладает нарциссическими чертами и склонен к жестокости по отношению к женщинам, однако надеялась, что отношения с ней будут исключением. «Очень ошибалась, надо было разводиться раньше. Мне хочется выть от того, что не вижу дочь!» — рассказала она.

Начало бракоразводного процесса и общественный резонанс

Кроме обвинений в побоях, женщина сообщила, что сын продюсера инициировал бракоразводный процесс. Данное событие уже вызывает широкий общественный резонанс: в сети активно обсуждают конфликт в семье медийного человека, а эксперты и юристы отмечают, что такие скандалы привлекают внимание к вопросам прав женщин и детей в конфликтных семейных ситуациях.

Ситуация продолжает развиваться, и многие подписчики ждут официальных комментариев со стороны самого Бари Алибасова-младшего. Пока что вся информация поступает только со слов пострадавшей жены.