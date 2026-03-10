Война с Ираном взвинтила цены на нефть. В администрации Трампа началась паника

Резкий рост мировых цен на нефть после начала военных действий США и Израиля против Ирана поставил администрацию президента Дональда Трампа перед внезапным экономическим вызовом. Как отмечает CNN со ссылкой на источники внутри Белого дома, чиновники были ошеломлены масштабом и скоростью реакции мирового рынка на события в Персидском заливе, и теперь в Вашингтоне срочно ищут способы стабилизации ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Неожиданный скачок цен на нефть

В течение первой недели после начала конфликта стоимость нефти приблизилась к отметке $100 за баррель, а в начале торгов на прошлой неделе котировки поднимались почти до $120. Это значение не фиксировалось с первых месяцев войны в Украине, что сразу привлекло внимание аналитиков и политиков. Изначально советники Белого дома предполагали лишь кратковременное повышение цен, однако реальность оказалась намного серьезнее: рынок реагировал на угрозу перебоев в поставках нефти из одного из ключевых мировых маршрутов — Ормузского пролива.

Ормузский пролив как ключевой фактор

Через Ормузский пролив проходит примерно 20% мировых поставок нефти. Любые сбои в судоходстве мгновенно отражаются на глобальном энергетическом рынке. После ударов по иранской территории движение танкеров через пролив практически остановилось: страх перед атаками привел к отказу судоходных компаний направлять суда в этот регион. В результате у входа в пролив образовались очереди, а поставки примерно пятой части мировой нефти оказались под угрозой. Даже кратковременные задержки перевозок вызывают резкие колебания цен на нефть и топливо.

Энергетические эксперты предупреждают, что давление на рынок может сохраняться в течение длительного времени. По словам Нила Аткинсона, бывшего руководителя подразделения нефтяных рынков Международного энергетического агентства, рост стоимости нефти напрямую отражается на ценах на топливо для потребителей, что усиливает экономическое напряжение.

Белый дом в поисках мер стабилизации

Администрация Трампа обсуждает широкий спектр действий для смягчения кризиса. Среди рассматриваемых вариантов — ослабление регуляторных ограничений на транспортировку нефти внутри США, включая возможное смягчение положений закона Джонса (Jones Act), регулирующего морские перевозки между американскими портами. Также изучаются более радикальные шаги: ограничения на экспорт нефти, ценовые лимиты на топливо, а также потенциальное вмешательство министерства финансов на рынок нефтяных фьючерсов.

Президент Дональд Трамп уже объявил о частичном смягчении санкций, связанных с нефтяной отраслью, отметив, что ограничения будут временно сняты для стабилизации ситуации.

«Мы отменяем часть связанных с нефтью санкций… Пока ситуация не выправится, эти санкции могут быть приостановлены», — подчеркнул Трамп на пресс-конференции во Флориде.

Последствия для американских потребителей

Рост мировых цен на нефть уже сказывается на уровне жизни американцев. Средняя цена бензина за последнюю неделю поднялась примерно на 51 цент за галлон, что существенно превышает обычные колебания. Внутри администрации этот фактор рассматривается как потенциальная угроза для экономической стабильности и политических позиций Республиканской партии, особенно в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Стратегия снижения цен на бензин, планировавшаяся как один из ключевых аргументов перед избирателями, оказалась под ударом из-за резкого роста стоимости топлива.

Политический и экономический кризис одновременно

Эксперты отмечают, что сочетание военных действий, перебоев в поставках и внутренней политической необходимости действовать быстро создаёт уникальное напряжение для администрации Трампа. Внезапный рост цен на нефть превращает энергетическую проблему в непосредственный политический вызов, заставляя Белый дом одновременно балансировать между экономическими реалиями и предвыборной стратегией.