10.03.2026, 15:17

Автоэксперты объяснили, как определить битый автомобиль

Новости Мира 0 405

Покупка поддержанного автомобиля всегда связана с риском, даже если на первый взгляд машина выглядит безупречно. Эксперты сервиса «СберАвто» предупреждают: многие автомобили, внешне идеальные, на самом деле скрывают последствия аварий и дорогостоящие кузовные вмешательства, которые не отражены в документах, сообщает Lada.kz. 

Фото: buybuyavto.ru
Фото: buybuyavto.ru

Неровные зазоры – первый сигнал

По словам специалистов, одним из самых надежных признаков скрытого кузовного ремонта являются неровные зазоры между дверями, багажником, капотом и крыльями. Все элементы кузова должны быть симметрично выровнены, а расстояния между ними – одинаковыми. Любое различие по ширине зазоров может говорить о замене детали или серьезной деформации кузова, которую пытались скрыть.

Локальная перекраска и «плавающий» цвет

Следующий явный сигнал – разница в оттенках лакокрасочного покрытия на соседних элементах автомобиля. Особенно заметно, если только один элемент выглядит «новым», а остальные – потускневшими. Резкие изменения цвета, неровная текстура или блеск, отличающийся от заводского, могут указывать на локальный ремонт. Даже при аккуратной окраске специалист легко заметит нарушения геометрии кузова.

Геометрия кузова и сварные швы

Состояние сварных швов – еще один показатель: неравномерные соединения в арках, лонжеронах и подкапотном пространстве часто свидетельствуют о восстановлении кузова после ДТП. Помимо этого, проблемы с геометрией автомобиля проявляются при движении: если машина наклоняется в одну сторону, а двери или багажник закрываются с усилием, это повод насторожиться.

Отражение и «рябь» на поверхности

Эксперты рекомендуют осматривать кузов под углом, чтобы увидеть отражение линий зданий или горизонта. Волны, искажения и «рябь» на поверхности могут указывать на слой шпатлевки и последствия скрытого ремонта. Даже при аккуратной покраске заводская геометрия нарушается, и глаза опытного покупателя сразу это заметят.

Стекла и внутренние поверхности кузова

Не меньшую роль играют детали: стекла с разной маркировкой или разными датами выпуска часто сигнализируют о замене. Важно осматривать внутренние поверхности – кромки дверей, капота и багажника. Следы краски, закрашенные уплотнители и пыль в лаке говорят о частичной перекраске и возможном участии автомобиля в ДТП.

Двигатель и техническое состояние

Помимо кузова, эксперты советуют обращать внимание на мотор. Заместитель генерального директора по VIP-направлению группы компаний «Автодом» Роман Тимашов отмечает: появление синего дыма из выхлопной трубы требует капитального ремонта двигателя. Кроме того, в руководстве по эксплуатации указаны нормы расхода масла, что позволяет оценить техническое состояние машины и выявить потенциальные проблемы до покупки.

