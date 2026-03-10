18+
10.03.2026, 17:54

Рука мужчины превратилась в «боксерскую перчатку» после укуса паука

Новости Мира 0 415

Рука 30-летнего жителя Англии Криса Кигана буквально превратилась в «боксерскую перчатку» после укуса паука — событие, которое быстро обернулось медицинским кошмаром. История, первоначально похожая на курьёз из соцсетей, стала серьёзным предупреждением о том, насколько опасными могут быть даже небольшие укусы насекомых и паукообразных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

фото: facebook
фото: facebook

Маленькая отметка с огромными последствиями

Все началось с крошечной ранки на тыльной стороне правой руки — отметки размером с головку булавки, которую Крис заметил сразу после пробуждения. Первоначально тревоги не вызывали: покраснение вокруг укуса показалось обычным раздражением кожи. Мужчина обратился к местному фармацевту, который предположил, что ранка могла быть результатом укуса паука, и назначил курс антибиотиков для профилактики инфекции.

Однако на этом испытания не закончились. Воспаление усиливалось, рука начала быстро отекать и краснеть, а первый курс антибиотиков не принес облегчения. Терапевт прописал второй курс, но ситуация продолжала ухудшаться, и вскоре стало очевидно, что медицинская помощь фармацевта и обычного терапевта не справляется с угрозой.

Срочная госпитализация и операция

Когда рука Криса достигла размеров, напоминающих «боксерскую перчатку», мужчина был срочно госпитализирован. В больнице врачи выявили серьёзную инфекцию мягких тканей и незамедлительно провели операцию, чтобы удалить поражённый участок и предотвратить распространение инфекции.

Крис провёл в стационаре пять дней, перенёс несколько хирургических вмешательств, а после выписки на его руке осталось шесть швов и заметные рубцы. Пациент вспоминает, что в момент наибольшего воспаления кожа вокруг укуса приобрела фиолетовый оттенок, а опухоль полностью деформировала руку.

Непредсказуемый враг: паук или бактерия?

Точная причина заражения до конца не установлена. Медики рассматривают две версии: укус мог быть нанесён «ложной черной вдовой», популяция которой за последние годы активно расширяется в Великобритании, либо инфекция могла попасть в рану уже после укуса, усугубив воспаление.

Крис Киган отметил, что если бы он проигнорировал симптомы, последствия могли быть куда более серьёзными: возможна была ампутация пальца или всей руки, а также развитие сепсиса, угрожающего жизни.

Опасность скрыта в деталях

Этот случай вновь напоминает, что даже самые незначительные на первый взгляд укусы могут обернуться настоящей угрозой для здоровья. Эксперты советуют немедленно обращаться к врачу при первых признаках воспаления, отёка или изменения цвета кожи, не ограничиваясь аптечными средствами.

История Криса Кигана стала наглядным примером того, как быстро «обычная ранка» может превратиться в медицинскую драму, и почему пренебрегать симптомами — опасно.

