18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.59
572.16
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.03.2026, 19:49

В Абу-Даби дрон ударил по одному из крупнейших нефтезаводов в мире (видео)

Новости Мира 0 483

На территории крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса ОАЭ в Абу-Даби — Эр-Рувайса — произошел пожар после атаки беспилотного летательного аппарата. Как сообщили официальные источники администрации эмирата в социальной сети X, инцидент не привел к человеческим жертвам, однако вызвал остановку работы одного из самых значимых объектов мировой нефтяной промышленности, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Ahmed Jadallah/Reuters
Фото: Ahmed Jadallah/Reuters

Нефтеперерабатывающий комплекс Эр-Рувайс находится в районе с одноименным названием в Абу-Даби и является четвертым в мире по производственной мощности. Он способен перерабатывать до 922 тысяч баррелей нефти в день, что делает его ключевым звеном не только для экономики ОАЭ, но и для глобального рынка топлива. Сообщается, что после атаки дрона комплекс временно приостановил деятельность, чтобы предотвратить дальнейшие аварии и ликвидировать пожар.

Региональная напряженность и новая волна атак

Серия ударов дронов стала частью более широкого кризиса на Ближнем Востоке, связанного с совместными операциями США и Израиля против Ирана. Эти действия вызывают перебои в работе энергетического сектора по всему Персидскому заливу.

Ранее, 10 марта, иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила о взрыве на нефтетанкере неподалеку от Абу-Даби. В последние годы Иран неоднократно наносил удары по нефтяным танкерам, особенно после того, как перекрыл Ормузский пролив — ключевой маршрут для транспортировки нефти. Представитель Корпуса стражей исламской революции Сардар Наини заявил, что Иран готов уничтожить любое судно, пытающееся пройти через пролив, если западные страны продолжат агрессивные действия в регионе.

Перспективы нефтяного рынка и мировые цены

На фоне инцидентов страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак и Кувейт, могут быть вынуждены либо сократить добычу, либо полностью закрыть месторождения. Причина — риск переполнения хранилищ из-за скопления нефти в регионе.

Мировой рынок отреагировал резким ростом цен на нефть, которые почти достигли отметки $120 за баррель — максимума за последние четыре года. Впоследствии стоимость немного снизилась, и сейчас баррель оценивается чуть выше $90, однако любая новая эскалация в Персидском заливе способна вновь вызвать скачок котировок.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь