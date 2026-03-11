В Абу-Даби дрон ударил по одному из крупнейших нефтезаводов в мире (видео)

На территории крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса ОАЭ в Абу-Даби — Эр-Рувайса — произошел пожар после атаки беспилотного летательного аппарата. Как сообщили официальные источники администрации эмирата в социальной сети X, инцидент не привел к человеческим жертвам, однако вызвал остановку работы одного из самых значимых объектов мировой нефтяной промышленности, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Ahmed Jadallah/Reuters

Нефтеперерабатывающий комплекс Эр-Рувайс находится в районе с одноименным названием в Абу-Даби и является четвертым в мире по производственной мощности. Он способен перерабатывать до 922 тысяч баррелей нефти в день, что делает его ключевым звеном не только для экономики ОАЭ, но и для глобального рынка топлива. Сообщается, что после атаки дрона комплекс временно приостановил деятельность, чтобы предотвратить дальнейшие аварии и ликвидировать пожар.

Региональная напряженность и новая волна атак

Серия ударов дронов стала частью более широкого кризиса на Ближнем Востоке, связанного с совместными операциями США и Израиля против Ирана. Эти действия вызывают перебои в работе энергетического сектора по всему Персидскому заливу.

Ранее, 10 марта, иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила о взрыве на нефтетанкере неподалеку от Абу-Даби. В последние годы Иран неоднократно наносил удары по нефтяным танкерам, особенно после того, как перекрыл Ормузский пролив — ключевой маршрут для транспортировки нефти. Представитель Корпуса стражей исламской революции Сардар Наини заявил, что Иран готов уничтожить любое судно, пытающееся пройти через пролив, если западные страны продолжат агрессивные действия в регионе.

Перспективы нефтяного рынка и мировые цены

На фоне инцидентов страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак и Кувейт, могут быть вынуждены либо сократить добычу, либо полностью закрыть месторождения. Причина — риск переполнения хранилищ из-за скопления нефти в регионе.

Мировой рынок отреагировал резким ростом цен на нефть, которые почти достигли отметки $120 за баррель — максимума за последние четыре года. Впоследствии стоимость немного снизилась, и сейчас баррель оценивается чуть выше $90, однако любая новая эскалация в Персидском заливе способна вновь вызвать скачок котировок.