Иран начал минировать Ормузский пролив

Разведывательное сообщество Соединенных Штатов получило сведения о том, что Иран может начать минирование Ормузского пролива — одного из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти. Эта информация была озвучена корреспондентом CBS News Дженнифер Джейкобс в социальной сети X, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© Александр Гальперин / РИА Новости

Малые суда и минные угрозы

По данным Джейкобс, Тегеран якобы использует небольшие суда, каждое из которых способно нести от двух до трёх морских мин. Эксперты предупреждают, что такие меры могут серьёзно осложнить судоходство в регионе и превратить пролив в потенциально опасную зону для международной торговли.

Продюсер CBS, ветеран Афганистана Джим ЛаПорта, напомнил, что за последние годы количество морских мин у Ирана оценивалось в диапазоне от 2 до 6 тысяч единиц. Это создаёт значительный риск для танкеров и грузовых судов, пересекающих стратегический канал.

Судоходство на грани паралича

10 марта сообщалось, что ряд грузовых судов, ранее заблокированных в Персидском заливе, начали попытки пересечения Ормузского пролива. Однако фактически движение танкеров оказалось парализованным. Многие судоходные компании решили отказаться от маршрутов через пролив после недавних ударов США и Израиля по территории Ирана, опасаясь атак на свои суда.

Эта ситуация уже отразилась на глобальных рынках нефти: цены стремительно выросли, а американская администрация, по информации CNN, была застигнута врасплох быстрым развитием событий. Аналитики предупреждают, что эскалация напряжённости в регионе способна привести к серьёзным последствиям для мировой экономики и энергетической безопасности.

Геополитические риски и международная реакция

Минирование Ормузского пролива может стать новым рычагом давления Тегерана на международное сообщество. Пролив, через который проходит значительная часть мировой нефти, давно рассматривается как стратегический объект, чья блокировка способна вызвать резкие колебания цен на энергоносители и вызвать политические трения на глобальном уровне.

Ситуация остаётся крайне напряжённой, а мировые державы внимательно следят за возможными действиями Ирана. Любая попытка минирования пролива может привести к международной реакции, усилению военного присутствия в регионе и дальнейшей нестабильности на энергетических рынках.